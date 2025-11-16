Los Dolphins, encantados, con el Bernabéu, con Madrid y con su comida

«Es un privilegio jugar aquí», dice el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel después de la victoria de su equipo en el Bernabéu. «Esta ciudad es increíble, pude verla el viernes, me interesaba la cultura y nunca había disfrutado de una ciudad tan grande», afirmaba en la sala de prensa del Bernabéu, también remodelada, como gran parte del interior, para acoger a la vez las ruedas de prensa de los dos equipos, que se ofrecían de manera simultánea y no consecutivas, como suele suceder en el deporte europeo. «Me encantó la comida y me llamó la atención lo bueno que estaba el pan en todos los sitios», añadía

McDaniel disfrutó de Madrid, del Bernabéu, al que acudieron 78.610 espectadores, y del triunfo de su equipo, que le permite dar un paso adelante en la clasificación. La capital de España, mientras, disfrutaba de acoger un evento de la NFL. «Madrid muestra al mundo la grandiosidad del Bernabéu, la vida de sus calles, la hospitalidad y la alegría de los madrileños», ha escrito la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales. Un comentario que acompañaba de varias fotografías en el césped del estadio. «Es un partido histórico, que sitúa a Madrid como gran capital del deporte, con un ambiente que convierte este día en una auténtica fiesta del fútbol americano», comentó el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. «Este evento consolida la posición estratégica de la ciudad para la celebración de grandes eventos deportivos y como destino del turismo estadounidense», añade en una nota pública el regidor madrileño.

«El Bernabéu es un gran estadio para partidos de fútbol americano», asegura Tua Tagovailoa, el quarterback de los Miami Dolphins. «Me recuerda al de los Chargers y al de los Rams», dice. Y añade que le gustaría jugar un partido en Hawaii, su lugar de nacimiento. Aunque también le gustaría jugar «en Jerusalén». «Estoy agradecido y bendecido de haber jugado aquí, de haber probado la comida, de haber caminado por la ciudad y descubrir los monumentos», asegura. Aunque antes de nada, el hawaiano quiso dar las gracias de otra manera. «Quiero agradecer a mi señor y salvador Jesucristo por esta plataforma, por darnos la oportunidad de jugar este partido», dijo.

«Es un privilegio jugar aquí donde a la gente le interesa este deporte. Durante toda mi vida he sido entrenador y tengo la suerte de trabajar en la NFL durante 20 años. He visto prosperar este negocio y poder contribuir a expandirlo más allá de nuestras fronteras me llena de orgullo y si ayuda a la liga quiero seguir colaborando», reconoce McDaniel.

«Me ha encantado jugar aquí. Después de la intercepción hice una celebración de fútbol europeo. Lo tenía pensado. La atmósfera ha sido genial, me han encantado los aficionados y han podido tener un partido interesante, con la prórroga, y me alegro por ello», reconoce Jack Jones, el cornerback de los Dolphins que logró la intercepción en la prórroga que acabó siendo decisiva.

Madrid y la NFL acaban de comenzar su relación, pero promete más episodios. «Seguro que volveremos», dice McDaniel.