La sustituta de Ábalos si dimite: una alcaldesa condenada por conducir bajo los efectos del alcohol

José Luis Ábalos podría renunciar en las próximas horas asu acta de diputado, tras haberlo hecho ya con la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, en asunción de responsabilidades por el caso de corrupción de su principal asesor que le rodea, el 'caso Koldo'.

Cuando ya hasta la dirección de su propio partido, el PSOE, le pide que deje su asiento en la Cámara baja, el exministro de Transporte del primer y segundo gobierno de Sánchez sigue negando cualquier responsabilidad en las comisiones ilegales que su mano derecha, Koldo García Izaguirre.

Y, con ello, a retirarse de la primera línea política, al menos durante el desarrollo de la investigación sobre los hechos que prevé aclarar si el dirigente socialista participó o no de la trama de corrupción con la compra de mascarillas que implica a varios familiares de Koldo y amenaza con salpicar al exministro Salvador Illa, ahora candidato a la Generalitat por el PSC, o al 'número dos' de Ferraz, Santos Cerdán.

Si Ábalos cede a la presión y decide dimitir como parlamentario, le sustituiría en la Carrera de San Jerónimo una alcaldesa valenciana que hace menos de tres años tuvo que vérselas con la justicia cuando las restricciones de movimiento por la COVID aún estaban vigentes en todo el país.

La alcaldesa de Llaurí (Valencia), la socialista Ana María González

La entonces regidora de Llaurí, Ana María González Herdaro, que sigue al frente del ayuntamiento de la localidad valenciana, fue detenida en Valencia capital por la Policía Local el 24 de abril de 2021 tras ser sometida a un control de alcoholemia y arrojar una tasa de alcohol castigada penalmente.

Los hechos ocurrieron a las 18.30 horas de la tarde en la zona de bares y restaurantes de La Marina, justamente media hora después de que hubiesen cerrado todos los negocios de hostelería por el horario de excepcional que impusieron las restricciones por la pandemia. Los agentes observaron que la mujer tenía las pupilas dilatas, un gesto extraño en la cara y que su alientoolía a alcohol.

Ana González fue pillada por los agentes conduciendo un Toyota C-HR y 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que triplica la tasa máxima de alcohol permitida para circular a los mandos de un automóvil. Tras ser arrestada, compareció ante el juez en un juicio rápido, como establecen la ley para estos delitos.

Dos días más tardes, el día 26, la que podría ocupar el asiento de Ábalos en Madrid fue condenada a pagar una multa de 960 euros y le fue retirado el carné de conducir durante ocho meses tras ser declarado culpable de un delito contra la seguridad vial por circular bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Ella admitió los hechos y esta pena fue menor a la que en un inicio reclamaba el Ministerio Fiscal.

Ana María aseguró que esta condena es algo que "le puede ocurrir a cualquiera" pero, admitió, que ello "no es excusa". Según contó en su momento en una publicación en redes sociales, bebió dos cervezas y dos copas de vino durante una comida en la que, afirma, prácticamente no probó bocado por faltarle hambre. No asumió responsabilidades políticas por lo ocurriendo siendo cargo público, pese a que el PSPV sí que la expediento temporalmente.

En 2003 obtuvo por primera vez el bastón de mando de la localidad de 1.300 habitantes y acumula 14 años en el cargo al que accedió con solo 25 de edad. Entre medias, una moción de censura que le desalojó de la alcaldía en 2005 y coaliciones con una formación independiente local.