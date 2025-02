La tensión por la quita de la deuda se traslada al Congreso

El pleno del Congreso ha servido de previa para la reunión que esta tarde tendrá lugar entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas con el objetivo de pactar la quita de la deuda a las comunidades. Una reunión marcada por el pacto previo entre el Gobierno y Cataluña para conseguir que el Estado perdone a esta comunidad hasta 17.104 millones de euros de deuda. Un "privilegio" ante el que la mayoría de comunidades autónomas - las once en las que gobierna el PP- se opondrán en la reunión al verlo una "trampa" o una nueva cesión de Pedro Sánchez para continuar en La Moncloa.

Así, "el regalo fiscal" para Cataluña ha copado los primeros minutos de la sesión de control al Gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "crear" un "infierno de impuestos" para pagar "los caprichos de sus socios". El líder de la oposición ha querido remarcar la posición de los populares antes de que sean sus comunidades las que escenifiquen el rechazo total a Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "El regalo fiscal que ha decidido ERC, nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías. Volveremos a pagar todos los españoles", ha avisado Feijóo. Si bien en Génova tienen seguro que hoy no habrá división entre las comunidades, no pueden garantizar que una vez que se apruebe la ley orgánica todas las comunidades mantengan la misma posición. Si bien en Génova descafeinan esta posibilidad pues de momento Sánchez no tiene los votos garantizados para sacar adelante la ley en el Congreso. Así, Feijóo ha seguido minando la moral del Gobierno, aprovechando su debilidad para seguir en moncloa. "Para la mayoría de los españoles la condena es usted", ha alertado desde la tribuna ante los ataques de su Ejecutivo, que acusa a la oposición de "conenar" a los españoles. "Para la mayoría de España, la condena es usted, que nos obliga a pagar las hipotecas de los suyos y sus tropelías", criticó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha jugado a tratar de mostrar las divisiones que hay en el PP sobre la quita de la deuda. Hay comunidades autónomas que tendrán muy difícil oponerse a la quita de la deuda. De momento, son Madrid y Andalucía quienes han dicho "no" con mayor rotundidad, mientras que el resto de comunidades prefieren esperar a leer la letra pequeña de la ley. Así, el presidente del Gobierno ha defendido el perdón de la deuda a las autonomías, alegando que las regiones dejarán de pagar 83.000 millones de euros. "¿Usted de verdad ha pensado en la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio? No le vaya a pasar como con las pensiones", ha criticado al líder del PP, recordando el cambio de posición de los populares en el decreto “ómnibus” que primero rechazó y luego acabó aprobando. “Queda atrapado en sus propias contradicciones”.