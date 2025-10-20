Una tercera joven denuncia que uno los Petazetaz le agredió sexualmente con sumisión química

Otra joven ha denunciado que fue agredida sexualmente por uno de los hermanos que forman la pareja de tiktokers conocidos como los Petazetaz.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas, esta mujer ha puesto en manos de la Justicia que José Hernán A. la forzó a mantener relaciones sexuales, cuando tenía 15 años y después de que le suministrase GHB, la sustancia conocida como "éxtasis líquido".

"Estando bajo el efecto de la droga suministrada, Hernán comenzó a insinuarse, manteniendo relaciones sexuales con penetración con esta, y siendo plenamente conocedor de que se hallaba bajo los efectos de las drogas, por haberla acompañado a vomitar al baño esa misma noche", se relata en la denuncia presentada por la adolescente, a la que representa el abogado Alfredo Arrién.

Asegura, de igual forma, que "conocía, en el momento de mantener relaciones, la edad de la misma, pues la amiga en común le había informado de ello".

Y acusa a Hernán de haber grabado "en ocasiones" y "sin ninguna clase de consentimiento" "las relaciones sexuales que mantenía" con ella, sin que la joven lo supiese ni hubiese accedido a ello.

El dispositivo que habría recogido las imágenes, un iPhone, acabó -según la denunciante- pasando a ser propiedad del otro Petazetaz, Iván, tras comprárselo a su hermano.

Los hechos ocurrieron -según el relato de la presunta víctima- una noche de agosto de 2023, época en que ambos mantenían una relación sentimental, que terminó el pasado febrero. La chica acudió a una fiesta en casa de una amiga suya a la que también asistió el ahora denunciado.

A lo largo de los meses (más de un año) que fueron pareja, mantuvieron relaciones sexuales "siempre en estado de intoxicación por las drogas suministradas" por este Petazetaz. Quedando ella, incluso, alguna vez en estado de inconsciencia "por suministrarse más gotas (de GHB) de las correspondientes en vasos de 'chupito'".

En una ocasión, esta nueva denunciante llegó a decir ella que "la había violado".