Uno de los 'tiktokers' Petazetaz niega ante el juez que violase a otra joven

José Hernán A., uno de los integrantes de la pareja de 'tiktokers' conocidos como los Petazetaz, ha negado este martes ante el juez que haya agredido sexualmente a otra joven.

La presunta víctima le acusó de haberle grabado, mientras mantenían relaciones sexuales no consentidas, y después haber compartido el vídeo con terceras personas.

Tal y como consta en el relato de la denuncia que dio origen al caso y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la mujer conoció el 8 mayo de 2023 a los dos creadores de contenido a través de unas amigas en común.

Solo un día después, el día 9, José Hernán e Iván G. (el otro Petazetaz) invitaron a la joven, que tenía entonces 20 años de edad, a ir, junto a otras dos amigas suyas, a ir a una fiesta que celebraba en una discoteca.

Una vez dentro del local de ocio nocturno, la joven asegura que "recibió insistentemente" sustancias estupefacientes de los Petazetaz. Le ofrecieron, tal y como reflejó en su acción penal, MDMA, cocaína y GHB, a esta última droga también se le conoce como éxtasis líquido.

"Ante la insistencia y el ofrecimiento gratuito de drogas y debido a que había consumido alcohol", la supuesta víctima accedió y empezó a consumir las citadas sustancias.

Al terminar la fiesta, ya amaneciendo, las tres amigas fueron llevadas al domicilio de José Hernán. Allí, el ahora imputado -siempre según la versión de la denuncia- comenzó a insinuarse sexualmente a la mujer, llegando finalmente a practicar relaciones sexuales con penetración, estando ella en un estado de semiinconsciencia.

Al final de los actos sexuales, Hernán tuvo que ayudar a la chica porque no podía hablar ni andar debido al estado de intoxicación en el que se encontraba. En el relato de lo ocurrido ofrecido por la mujer se sostiene que llegó a sufrir un inicio de sobredosis y perdió la consciencia

Cayó dormida y pasó todo el día en casa de este miembro de Los Petazetaz hasta que despertó aún afectada por las drogas que había consumida durante toda la noche anterior.

Ello no fue óbice para que el investigado volviese a ofrecerle más alcohol y estupefacientes y, una vez que verificó que tenía, de nuevo, las facultades alteradas, volvió a mantener relaciones sexuales con ella.

Fue en esta ocasión en la que la relación fue grabada -según ella- sin ninguna clase de consentimiento, dado que ni siquiera era consciente de que había una cámara apuntándole.

Fue por otros conocidos a través de los que conoció que estaba circulando un video sexual entre ambos, la ahora representada por Arrién y el creador de contenido.

Por todo ello, el abogado de la chica, Alfredo Arrién, del despacho Paredes & Asociados, les acusa, además de un delito de agresión sexual, de revelación de secretos y de promoción, favorecimiento y facilitación de drogas tóxicas.