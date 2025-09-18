El testigo que habló con Errejón antes de declarar: "Para lo que necesites"

El testigo señalado por presuntamente haber pactado el contenido de su declaración con Íñigo Errejón envió un mail al expolítico en el que le hacía saber que consideraba "una vergüenza" la denuncia que interpuso Elisa Mouliaá en su contra, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

Borja es uno de los organizadores de la fiesta a la que acudieron la actriz y Errejón la noche de autos en que habría tenido lugar la agresión sexual bajo investigación. En el mensaje, con fecha de octubre de 2024, le transmite, asimismo, que Mouliaá les contó, al día siguiente, "con detalle" lo ocurrido entre ambos y que era "todo perfectamente normal".

"Estamos aquí para lo que necesites", le transmitió el testigo por correo electrónico al que fuera portavoz de Sumar en el Congreso, hablando también en nombre de su pareja, Soraya.

Ella es la examiga de Mouliaá que negó que hubiese presenciado durante la celebración de la fiesta en su casa algún tipo de acto abusivo por parte de Errejón contra la denunciante. "Tanto Soraya como yo, aparte de estar presentes, conocemos la historia de primera mano", le apuntó Borja en otro punto del mail en cuestión dirigido al ahora imputado.

Este jueves habían sido citados por el juez Adolfo Carretero para cotejar las conversaciones entre el que fuera cofundador de Podemos y este antiguo amigo de la presunta víctima. El fin era aclarar si el testigo, como él mismo contó ante al instructor, había contactado con Errejón, tal y como ahora se ha comprobado.

Pero también si había habido o no "posibles elementos de presión o influencias" por parte de Errejón a este testigo, después de que requiriese su comprobación la acusación popular del caso, que dirige el letrado Jorge Piedrafita, en nombre de la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive).

Este pasado mes de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid desestimó el investigar a la actriz por haber presionado a Soraya, pero también al exdirigente por estas conversaciones que mantuvo con Borja.