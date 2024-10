El PP tilda de cínico e hipócrita al Gobierno por el "caso Errejón"

El PP ha reclamado este miércoles explicaciones y responsabilidades a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por el "caso Errejón".

El diputado de los populares, Jaime de Olano apuntó que, como la Mesa no había suspendido en las primeras horas la sesión de control al Gobierno, tenían la obligación de preguntarles no sin antes lanzar un mensaje de apoyo y "unidad" del PP por los efectos de la DANA.

De Olano ha reprochado a Yolanda Díaz que "ha pactado más con Errejón para tapar sus agresiones que con trabajadores y empleadores". "Su diálogo social es igual que las comparecencias para asumir responsabilidades". Le acusó de hacer "monólogos" en los que "habla mucho y solo lo que quedan sus mentiras". Por ello le interpeló si cree que son "suficientes" sus "mentiras" del pasado lunes para depurar responsabilidades y le acusó de que su objetivo es "aferrarse al poder".

El diputado del PP ha recordado las "confesiones" de Sumar que van desde Rita Maestre, Mónica García "lo sabían todo y todos". Recordó que la mejor definición ha sido la descripción que hizo Tania Sánchez, ex diputada de Más Madrid, que admitió que no quisieron "dar importancia" a la primera denuncia contra Errejón por agresión porque “nos valía la pena, era un gran valor político”. "¿Era mejor para usted un presunto valor político que la detección de un supuesto agresor? ¿Se habría evitado alguna agresión si usted y Mónica García no hubieran mirado para otro lado? ¿Cambian la dignidad de las víctimas por cuatro votos? Errejón era un cínico y un hipócrita, pero cínicos e hipócritas lo son todos ustedes. “Para ustedes lo importante no eran las mujeres sino el valor político del maltratador. Les valía la pena ¿No se arrepiente de nada?"

También la diputada Ester Muñoz recordó que como la Mesa del hemiciclo no habían pedio la suspensión de la sesión de control, dijo que se veía en la obligación de tener que preguntar al Gobierno. "Por qué si conocía las denuncias por presuntos abusos sexuales tapó y promocionó a Errejón" o "si tiene un pacto para taparse en corrupción por el señor Errejón", preguntas que Muñoz dijo que le gustaría no haber tenido que efectuar un día como hoy.

Muñoz criticó a Díaz por usar y manosear a Nevenka y aseguró que la diferencia de entonces a este año es "que la han pillado encubriendo". "En un día como hoy compórtese y diga la verdad".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reivindicado, por su parte su reacción "contundente" y "rápida" ante las denuncias de acoso sexual cometidas por el exportavoz parlamentario. Ha recriminado al PP que "ampare" la corrupción. Díaz ha defendido que ha sido un caso "trágico" y dramático" y ha pedido al PP estar "a la altura". También ha defendido que el machismo "no es de izquierdas ni de derechas" y ha defendido ante el pleno que su decisión, la de cesar a Errejón la volvería a tomar. "Lo volvería a hacer mil veces, cueste lo que cueste y caiga quien caiga".