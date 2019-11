Tras el anuncio del pacto de Gobierno PSOE-Podemos de este martes para los próximos cuatro años, desde La Razón recopilamos algunos de los ataques que ambos líderes se han dedicado y que definen una tensa relación en los últimos años:

- Iglesias desconfía de que Sánchez no vaya a pactar con Iglesias tras las elecciones de abril: “Su silencio es muy elocuente. Los votantes de izquierda toman nota porque tienen memoria”

-En relación a los miembros de las fuerzas de seguridad: ”Se olvidaron de la equiparación salarial de los miembros de las fuerzas de seguridad y se dan golpes en el pecho con la palabra España”

-“Para que el PSOE cumpla sus promesas, va a ser necesario que nosotros estemos en el Gobierno”

-”El IRPF hay que subirlo, pero depende de a quién. Hay que elevar el impuesto de patrimonios. El PSOE cuando está solo se deja la teoría en el cajón y no lo lleva a la práctica”.

-«Usted no quiere un acuerdo de Gobierno con nosotros, solo lo hace porque no le queda más remedio, disimule un poco porque no es recomendable como estrategia de negociación con nosotros»

-El candidato del PSOE por su parte declaró en una entrevista con Ferreras:

-“Ni él ni el 95% de los españoles dormiría tranquilo con agentes de Podemos en el Gobierno”