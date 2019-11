Todos los rivales del presidente

Ya en campaña, si es que alguna vez no estuvimos en ella en los últimos cuatro años, los candidatos salen a las calle para presentar sus programas electorales sin complicaciones con dos o tres propuestas a la sumo para marcar territorio. Al durar solo una semana, nada de mítines multitudinarios ya que el electorado está cansado y también desmotivado. Preguntamos a la politóloga y presidenta de la Asociación Comunicación Política (Acop), Verónica Fumanal, cuáles son las debilidades y fortalezas de los candidatos a La Moncloa en esta nueva cita electoral.

Pedro Sánchez

Su principal ventaja es que es el presidente de gobierno en funciones y todos los candidatos quieren parecer presidenciables.

Ese atributo tan etéreo que no se sabe cuáles son sus atribuciones concretas pero que él ya las tiene. Por lo tanto, el líder socialista cuenta con esa pátina de la Institución. Aparte, podríamos hablar de su determinación ya que es una persona que no se rinde. Su debilidad es que el candidato a batir y, por lo tanto, va a ser el objeto de las críticas del resto de los candidatos. Por otro lado, le perjudica también, el posicionamiento del partido socialista sobre cuáles tienen que ser los pactos electorales, una cuestión que, por el momento, está en el aire.

Pablo Casado

Su punto fuerte es el crecimiento que ha experimentado en las encuestas, que le ha servido para acallar absolutamente todas las críticas en torno a su liderazgo.

En esta convocatoria se presenta como un líder fuerte y consolidado en el Partido Popular, a diferencia del 28-A. Por el contrario, su punto débil es que no hay encuesta que le otorgue una posibilidad real de batir al socialista, por lo tanto, activar el voto útil cuando te separan cinco o seis puntos del otro candidato, es complicado porque no te permite decir que vas a ganar las elecciones.

Albert Rivera

Sus bandazos respecto a un posible pacto de gobierno con Pedro Sánchez es su principal flaqueza.

En estos momentos, hay mucha gente entre su electorado que le responsabiliza a él directamente de la repetición electoral. Sin embargo, el líder naranja se crece mucho en campaña, sobre todo retóricamente. Hay que recordar que en el primer debate de la campaña anterior sobresalió frente a sus adversarios. Precisamente, ese manejo de la retórica le puede ayudar a insuflar ánimo a sus bases electorales durante esta campaña exprés. Por último, Rivera es una persona que se crece frente a la adversidad, por lo que ese optimismo también le puede servir durante esta decisiva semana.

Pablo Iglesias

Al igual que Rivera, el líder de Unidas Podemos se crece en campaña.

Es una persona que sabe perfectamente marcar discurso y tiene, además, muy claro cuáles son sus objetivos en la campaña electoral. Asimismo, durante las negociaciones con Pedro Sánchez para formar gobierno mantuvo una posición de coherencia. Es más, ese paso atrás que dio en las negociaciones cuando el socialista le señaló como principal obstáculo fue un gesto de humildad que fortaleció su imagen, pese a que todos decíamos que era un líder demasiado testosterónico. Por lo tanto, ese paso atrás, junto con la coherencia en su negociación con el gobierno, creo que sus bases van a recompensarlo. En el lado contrario, su principal debilidad en estos momentos es que hay un nuevo partido, liderado por Iñigo Errejón, que le recuerda que él no supo gestionar orgánicamente la organización de su partido.

Santiago Abascal

Su principal fortaleza es su principal debilidad.

La fortaleza es que tiene posicionamientos muy claros respecto al tema unidad de España y la exhumación de Franco. Ha sido el único que se ha opuesto de una manera expresa. En cuanto a la unidad de España, tiene una fortaleza porque la gente percibe que no le temblará el pulso. No obstante, su principal debilidad viene aparejada con que realmente este partido no tiene programa económico, social, o de infraestructuras... Es decir es un partido de una única proposición. Vox aparece al albur del fenómeno independenstista. Sin ese fenómeno, Vox no se explica

Íñigo Errejón

Su punto débil es la falta de estructuración del proyecto, tanto a nivel programático como organizativo. Han improvisado un partido político a nivel nacional.

No tienen una formación bien armada, fruto de una reflexión pausada. Al contrario, han aprovechado la oportunidad. Su punto fuerte es que se presentará como el partido del pacto y la unión entre los partidos de izquierda.