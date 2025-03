Torres denuncia el doble rasero en la acogida de menores migrantes: "A los de África les ponen problemas, a los de piel blanca no"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acudido esta mañana al programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, para someterse a una entrevista con Antonio García Ferreras, en la que ha denunciado el racismo de las Comunidades Autónomas a la hora de acoger a los Menores Migrantes no Acompañados.

Las declaraciones tienen lugar después de que ayer se hiciese público el acuerdo entre Junts y el Gobierno para la distribución territorial de los Menores Extranjeros no Acompañados lleegados a aquellos territorios fronterizos y saturados, como es el caso de Ceuta y, especialmente, Islas Canarias.

La medida llegó en forma de un Real Decreto Ley "temporal", aprobado ayer en el Consejo de Ministros, y tras el que se anunció la aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, por la que se regula lo relativo a los menores no acompañados.

El acuerdo contempla que las diferentes Comunidades Autónomas tienen de plazo hasta el 31 de marzo para prsentar un informe técnico en el que se detalle y certifique los menores extranjeros que tienen a su cargo, a través del que después se decidirá, en base a "criterios equitativos y solidarios", el reparto territorial de estos menores. Sin embargo, ya ha habido autonomías que se han mostrado reticentes a este procedimiento.

Recuerda el "obligado cumplimiento" de la ley y lamenta el racismo institucional

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha recordado a las autonomías que "no pueden inclumplir" la normativa aprobada, y que la única vía que tienen es "acudir al Tribunal Constitucional" si entienden que no cumple con la Constitución, aunque ha negado este máximo. "Es ley y por tanto tienen que cumplirlo", ha asegurado tajante.

Además, ha recordado que, en caso de incumplimiento legal, los Ejecutivos autonómicos podrían enfrentarse a sanciones administrativas que, incluso, podrían ser considerados de carácter penal. "Si se negaran estarían incumpliendo la ley, por lo que tendríamos que requerirlos... Al igual que si no trasladan sus datos, pues tendríamos que buscar otros mecanismos para hacernos con esa información. Pero se someterían a incumplimientos administrativos y tambien podrían llegar a ser incluso de carácter penal", ha recalcado el canario.

Del mismo modo, el canario ha lamentado que exista este 'racismo' institucional, en el que parece que las autonomías solo ponen problemas para acoger a menores de "piel oscura", y no a los de piel blanca. "¿Por qué si son ucranianos o de raza blanca no hay ninguna dificultad y si tienen piel oscura sí la hay? Son los mismos niños de cinco, diez y quince años.No lo termino de entender", ha lamentado el secretario general del PSOE de Canarias.

"Había quién en su momento ponía autobuses para ir a buscar a niños y niñas a la frontera de Ucrania, y está bien, pero a los que vienen de África los ponen paredes y los apartan", ha argumentado el ministro, que ha asegurado no entender el motivo. Así, el canario ha pedido al Partido Popular que "reflexione", y que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, piense "si es el Feijóo que hace un año decía que acogería a menores o el que ahora, obligado por Vox, dice que no le caben más menores en sus Comunidades Autónomas".

De esta manera, Torres ha remarcado que "esto es una respuesta humanitaria que va más allá de la política" y que tiene que ver con "la ética, la moral y con lo mejor de las personas", aunque ha lamentado que esta situación "también saca lo peor del ser humano".