Torres recuerda a Junts que la cuestión de confianza "es una prerrogativa del presidente del Gobierno"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acudido esta mañana, vía telefónica, a los estudios de la emisora autonómica de Cataluña para someterse a una entrevista ante los micrófonos de 'El matí' de Catalunya Ràdio, que ha sido conducida por el periodista Ricard Ustrell.

El canario ha expresado su opinión acerca de la iniciativa de Junts en el Congreso de los Diputados que reta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza después de que el presidente de los independentistas, y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, asegurase que el líder socialista "no es de fiar".

La Mesa del Congreso de los Diputados decide hoy si admite, o no, a trámite la iniciativa presentada por los de Puigdemont en la Cámara Baja, y el ministro no ha querido hacer valoraciones al respecto, escudándose en que su admisión, o no, "es una decision de la propia Mesa del Congreso, no del Gobierno de España".

"En cualquier caso, tengo que decir con claridad que, si hablamos del fondo del asunto, las cuestiones de confianza son una prerrogativa del presidente del Gobierno de turno, no de nadie más", ha recordado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en referencia a Junts.

No obstante, el expresidente canario ha expresado que espera que, sea cuál sea la decisión, no pase factura a las negociaciones entre el Ejecutivo y Junts. "Espero que esto no sea una situación en la que todo lo que se ha construido, y está por contuirse, se acabe", ha expresado el ministro, mientras ha confirmado que "nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir negociando", ya que "la ciudadanía elegió que, en el Parlamento, no hubiese mayorías y que el diálogo imperase".

