Turull (Junts) avisa al Gobierno de que no son "rehenes" de nadie por haberse aprobado la amnistía

Junts no se siente en deuda con el Gobierno tras aprobarse la Ley de Amnistía y así lo ha hecho ver esta semana en el Congreso de los Diputados, votando en contra de una ley del Gobierno de coalición. De hecho, la próxima semana será una nueva prueba de fuego, cuando se vote en el Congreso la senda de déficit. Junts ya ha adelantado de que votará en contra, y para convencer a Carles Puigdemont, ayer, una delegación socialista encabezada por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, viajó a Suiza para tratar de convencer a los neoconvergentes de que apoyen el inicio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha afirmado que no son "rehenes" de nadie en el Estado por haberse aprobado la amnistía, al preguntársele si el PSOE puede hacer uso político de la mayoría progresista del TC con la amnistía para presionar a Junts en negociaciones del Congreso. "Que no me vengan con el chantaje de que 'si hago esto perderé el indulto'. Si lo tengo que perder, lo pierdo", ha advertido en una entrevista de 'VilaWeb' este sábado recogida por Europa Press.

También ha dicho que la relación con el PSOE no ha mejorado ni empeorado: "Nos movemos por los compromisos. Si tú cumples, nosotros cumplimos", y ha añadido que la mesa de diálogo en Suiza sigue funcionando. Turull ha justificado el 'no' de Junts en el Congreso a la proposición de ley para regular el alquiler de temporada: "No puedes votar a favor de una cosa que sabes que lo agravará", y ha añadido que hacen falta grandes acuerdos políticos, también con todos los sectores implicados.

El también aspirante a revalidar su cargo durante el congreso del partido en octubre desea llegar a ese congreso con una sola candidatura, para concentrarse en los objetivos, pero entiende que puedan hacer falta "tres o cuatro" para representar varias sensibilidades. Sobre si querría que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont volviera a presidir Junts, ha respondido que "no es un tema de sillas" sino de que esté muy implicado en el partido, y defiende que esté donde se sienta más cómodo.

Al preguntársele si la actual presidenta, Laura Borràs, pase a presidir una nueva fundación vinculada al partido, ha dicho que no han hablado de esto y ha insistido en que este congreso no trata de sillas sino "de brazos, de manos" para trabajar. Ha añadido que hasta ahora se han concentrado en hacer unos buenos equipos de ponencia, ahora están en la fase de los delegados y que los próximos días sí habrá que "hablar de donde se imagina cada cuál que quiere estar o puede estar en los próximos años".

Por su parte, ERC, ha advertido a Junts de la posibilkidad de que acabe abrazando la idea del "cuanto peor, mejor para Cataluña", y le ha avisado de que sería un "error de primer orden" alinearse en temas económicos con el PP y Vox, como hicieron el pasado martes al tumbar en el Congreso la ley sobre alquileres de temporada, y a la vez querer aparecer como "salvadores de Cataluña". Así lo ha advertido la diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, en la que analiza el repentino cambio de voto de los de Míriam Nogueras el pasado martes en el Pleno.

La diputada independentista recuerda que Junts, "económica e ideológicamente hablando, es un partido de derechas", pero que el escenario político nacional, donde Vox y PP defienden "posiciones mucho más radicales" que ellos, se ven obligados a mostrarse algo más moderados. "Si alguna cosa les impide hacer política de derechas, claramente es el ámbito más nacional que lo ha alineado con el PSOE", explica.

Pero en Esquerra consideran que esa dinámica se puede acabar rompiendo sobre todo si, como sospechan, Junts "quiere hacer una disrupción". "Es posible que piensen que cuánto peor mejor para nuestra nación, para Cataluña. Es posible que estén planteando que, económicamente sus élites les piden una política económica diferente y que, en cambio, nacionalmente, partidos de derecha tan centralistas, tan españolistas, les pueden hacer aparecer como los salvadores de la nación catalana", detalla Vallugera.

Para la diputada republicana esa estrategia sería "un error de primer orden" porque supondría poner "la vida de la gente al servicio de todo eso". Y es que, incide, para ERC, el despliegue de políticas que ayuden a "mitigar la dureza y la inestabilidad de la vida de la mayoría de la gente" es "consustancial con la liberación" de Cataluña, mientras que la políticas económicas de derechas son "perniciosas" para todo el mundo. Por eso también cree que Junts se equivocó al elegir la ley de regulación de alquileres temporales para volver a demostrar la importancia que tienen sus votos en el Congreso. Según Vallugera, todo el mundo sabe ya que "pueden condicionar la legislatura" y fue un "error" evidenciarlo "jugando con la posibilidad de que la gente pueda acceder una vivienda o no".