El umbral del 5% que mide a Podemos y Ciudadanos

El 28-M es crucial para dos partidos que se enfrentan a su propia supervivencia. De los resultados para Podemos y Ciudadanos se medirá su futuro, pero de manera muy diferente. Ambos lograron romper el bipartidismo en 2015, pero el mapa político puede cambiar este domingo, si no son útiles para que PSOE o PP puedan revalidar o conseguir nuevos parlamentos. De su fuerza llegarán con más o menos avales para el examen final, el de las elecciones generales.

¿Cuál de los dos partidos tiene más o menos probabilidades de sobrevivir a la noche después del 28-M? ¿En qué territorios se la juegan? La Razón analiza con expertos en comunicación política cómo llega cada formación a la recta final de la campaña donde los dos partidos han echado el resto para ser determinantes. Los dos se enfrentan al reto de superar una cifra; la psicológica barrera del 5%. Es la proporción mínima de votos que necesita una lista electoral para que pueda conseguir escaños en el caso de municipales y en la mayoría de autonómicas. La división de la izquierda en diferentes papeletas políticas puede ser letal para Unidas Podemos, mientras que, para Ciudadanos, la ley D’hont en las plazas más pequeñas puede llevarles a la desaparición. «Las próximas elecciones están dando un nuevo mapa político y posible cambio de ciclo con la desaparición de las formaciones de Podemos y de Cs por la desilusión, aplicación de una política liquida, cambios de estrategia, gestión, conflictos internos y, sobre todo, incongruencia de sus líderes», cree Allende Martín, asesora y analista política CEO CompoLider.

Podemos: aguantar en Madrid y Valencia.

Tienen el reto de superar el 5% en ambas comunidades. En Valencia, son claves para que Ximo Puig pueda revalidar el Gobierno, pero de su entrada depende que arañen un 4% de voto a Compromís, según admiten fuentes moradas. Mientras que en la Puerta del Sol se ven como llave para evitar una mayoría absoluta de Ayuso, aunque las encuestas no garantizan su entrada. Las encuestas tampoco son favorecedoras en Castilla-La Mancha o Navarra. Para el profesor en la Universidad Camilo José Cela y miembro directivo de ACOP, la clave de Podemos será «convertir en cuotas de poder sus resultados». Cree que el resultado en Madrid y en Valencia será «clave» para que los morados puedan mantener «visibilidad y protagonismo mediático».

Capitales en juego

Las capitales de Madrid, Valencia, Vigo y Zaragoza, son lugares en riesgo para los morados, donde los sondeos varían entre el tres y el siete por ciento, por lo que podrían no entrar en la horquilla menos favorable. En la capital, los de Roberto Sotomayor reconocen que, de momento, los números no dan.

El análisis

En el cuartel general morado las claves son las siguientes: lograr representación en comunidades donde son imprescindibles para lograr revalidar gobiernos de izquierda como La Rioja, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Aragón. En todas ellas, PSOE y PP se disputan la primera fuerza y de los pactos dependerá el color del mapa.

Aspiraciones

Los morados aspiran a entrar en gobiernos nuevos como Extremadura, donde el presidente Guillermo Fernández Vara les necesitaría. En Cantabria, los morados aspiran a un tripartito, mientras que, en Asturias, el PSOE les requiere para retener el Principado. Los expertos consultados reconocen que la situación de Podemos es menos precaria que la de Ciudadanos. Según el profesor de Ciencias Políticas, Pablo Simón, el hecho de que los de Ione Belarra acudan en coalición en muchos territorios –10 de 12 comunidades–, «les asegura poder conseguir una representación institucional en muchas plazas». El experto vaticina que los morados estarán este 28-M «cruzando el umbral» del 5 por ciento. En opinión de Allende Martín, Podemos «se han desinflado» tras la salida de Iglesias de la política. Para el profesor en la Universidad Camilo José Cela y miembro directivo de ACOP, Pedro Marfil, el reto de los morados es «sobrevivir». Opina que este partido lo tiene más fácil que Cs porque «tiene más cuadros y equipos». Hasta ahora, dice, «la desbandada en Podemos no ha sido tremenda» y ello hace que tenga «un voto base que le hace posible tener más presencia». Cree que le afectará, sin embargo, competir por el mismo espacio con otros partidos como Más Madrid y Compromís, por ejemplo.

Ciudadanos

Se enfrenta a su «supervivencia». Coinciden los expertos en destacar su frágil situación. El CIS no da oportunidad al partido de conseguir escaños en ninguna comunidad. Solo Begoña Villacís podría aspirar hasta a tres concejales. A juicio de Allende Martín, estos comicios se hará «realidad el fin anunciado» del partido, aunque cree que tratarán de ser «voto útil a nivel local». Valora que «ha sido engullida en gran medida por el PP, pero también por el PSOE y por Vox». Para Pablo Simón, el hecho de que en las encuestas ya no aparezca Cs no ayuda al partido. «Al dejar de salir en los sondeos, la gente se olvida de ellos. La lectura del votante naranja es que es tirar el voto y ven reforzado este mensaje en las encuestas». Cree que los resultados del 28-M será la confirmación de que están «al borde de la extinción». Para Pedro Marfil, las circunscripciones grandes pueden ayudar algo más a Cs, al facilitar la representatividad.