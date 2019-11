Un fundador de Terra Lliure sobre los disturbios: “Una cosa es ser pacífico y otra gilipollas”

Uno de los fundadores de la banda terrorirista Terra LLiure, Fredi Bentanachs, afirma, en una entrevista publicada en páginas web antisistema que la única violencia que ha habido en Cataluña ha sido la ejercida por las Fuerzas de Seguridad; advierte al resto de España que cuando “las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar”.

Este individuo, que se jacta de sus contactos con ETA, en concreto con los cabecillas Domingo Iturbe, “Txomin”; y José Beñarán, “Argala”, para ayudarles a crear Terra Lliure y su brazo político, el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), señala que no han llegado a ser un “movimiento armado” ya que “no se han utilizado armas: ametralladoras, bombas y no hay muertos. Tampoco, se han asaltado cuarteles de la Guardia Civil, asesinado políticos... eso es un movimiento armado”.

Precisa, pese la virulencia de los que trataban de provocar el caos, embozados y utilizando instrumentos de terrorismso callejero (“kale boirroka”), que “hacer barricadas y que nuestros jóvenes se resguarden de las balas de goma, de los gases lacrimógenos, de los golpes de porra indiscriminados... eso simplemente es defenderse”.

Y subraya el que fuera fundador de una banda terrorista: “la violencia la ejerce el poder, nunca el pueblo. El pueblo solo se defiende de ésta. Una cosa es levantar las manos y gritar “som gente de pau!” “somos gente de paz”) y otra cosa es dejarse pegar, y aquí la gente ya no se deja pegar”.

“Las manifestaciones son pacíficas, pero si viene la Policía Nacional a cargar con pelotas de goma es normal que se ponga una barricada para que no te toquen, porque si no vas a parar las pelotas con tu barriga”.

Pese a la operación de la Guardia Civil contra el brazo armado de los CDR, los Equipos de Respuesta Táctica, (ERT), asegura que “aquí en Catalunya están hablando de terrorismo y están deteniendo a personas. Y además están redefiniendo el concepto de violencia (...) Aquí las movilizaciones siguen siendo pacíficas, los violentos son la Policía, la Guardia Civil y los Mossos de Esquadra, que están ejerciendo la violencia, el miedo y la represión total a un pueblo que no pueden controlar, y lo saben”.

Todo esto lo enmarca en lo que él considera una realidad: “desde el 1 de octubre de 2017 Catalunya ya es una república independiente, aunque el pueblo aún no lo sabe, está dormido: Cuando el pueblo se despierte se dará cuenta que el 1 de octubre se votó la independencia. Catalunya se independizó de España el 1 de octubre, muchas mentes ahí se abrieron y le perdieron el miedo a la independencia, y aunque el pueblo aún no es consciente, los que tenemos en frente sí, por eso intentan aguantar como sea para que no nos vayamos, porque saben que mentalmente ya nos hemos ido”.

Aunque admite que puede haber algún “infiltrado” en las manifestaciones, insiste en que “lo que estamos viendo ahora es gente rebelde, gente que está harta de la situación, es la rabia del pueblo por las mentiras de los partidos políticos, o porque los masacren y nadie diga nada, porque no tienen trabajo, porque les están desahuciando de sus casas... y por la independencia, claro, la única salida que ven de todo esto es la República Catalana. Y está

República, el ideario de toda esa juventud, no sólo ha convencido a los catalanes, sino que también está ayudando a acelerar la caída de la monarquía en España y del régimen del 78”. A nivel europeo, “Catalunya a abierto una brecha y es la punta de lanza de la revolución europea”.

Sobre la división del independentismo, también culpa a España: “es una jugada típica: “divide y vencerás”, esto es una estrategia del Estado que lleva haciendo toda la vida, siempre van a intentar crear división. Quieren criminalizar al movimiento independentista para justificar delante del mundo la brutalidad de las penas que han hecho, que son una bestialidad, y también para tapar la prevaricación del Tribunal Supremo español, porque Marchena y compañía han prevaricado, el juicio ha sido una autentica farsa, y ellos saben”.

Al final no puede ocultar su veneración porque el que supuestamente esta detrás de este “conflicto”: “también quieren justificar una tercera euroorden contra Puigdemont, y tras las negativas anteriores, hay una palabra que les puede abrir todas las puertas: “terrorismo””.

Finalmente, advierte al resto de España que “cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon las tuyas a remojar. Les diría que piensen que esta sentencia está recortando derechos y libertades a todos, no sólo a nosotros. Si llaman sedición a una protesta y con esas penas tan altas, entonces ¿Cuándo salgas a protestar serás un sedicioso? ¿Cuándo intentes parar un desahucio serás un sedicioso? Se está criminalizando a todo un pueblo y estamos cayendo en una dictadura de un estado fascista. (que ya lo era, por cierto). Y todas las libertades y derechos están en peligro, las de todos”.

Sobre la independencia del País Vasco, afirma que a la burguesía de esta Comunidad Autónoma “les acojona la independencia de Catalunya, porque saben que, si Catalunya se va, el concierto económico se va a la mierda, España ya no podría permitírselo. De ahí las distintas declaraciones histéricas de varios líderes del PNV sobre el tema catalán, porque no les conviene por razones puramente económicas”.

Los autores de la entrevista dicen que “fue realizada el día 20 de octubre en el barrio de Sants, dos días después de la potente jornada de llegada de las marchas por la libertad y la huelga general, en una Barcelona teñida del color de las llamas como respuesta a la sentencia”.