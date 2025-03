Uno de los jefes que firmó el contrato a Jessica: "Aplicamos los principios de igualdad y mérito"

Jessica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, consiguió un contrato de seis meses en la empresa pública Tragsatec sin ir a trabajar y sin presentar su convocatoria. Uno de los firmantes de este acuerdo, que es funcionario, en las mismas fechas elogiaba los sistemas de selección especializada que realizaban, según el puesto que tenían que cubrir.

Esta joven odontóloga inició una relación especial con el exministro de Transportes en 2018. A los pocos meses en marzo de 2019 fue contratada por la empresa pública Ineco. Después de este "enchufe", con un contrato que apenas superaba los 1.000 euros, pasó a disponer del exclusivo piso en Plaza de España de Madrid que tenía un precio de alquiler de 2.700 euros al mes.

Cuando se quedó sin el puesto en Ineco advirtió de la situación a Koldo y Ábalos dio orden de colocarla en otra empresa pública. En este caso, el "enchufe" fue en Tragsatec. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó en los dispositivos móviles el nuevo contrato que firmó Jessica el 2 de marzo de 2021. Tenía una duración de seis meses.

Jessica Rodríguez, a su llegada al Supremo Javier Lizon Agencia EFE

La Guardia Civil reflejó en sus informes que la exnovia de Ábalos reenvió el mismo a Koldo el 29 de junio de 2021. Su puesto tenía la condición de oficial 1ª administrativo. Tenía un horario de lunes a viernes y su cometido estaba relacionado con Servicios Técnicos de Ingeniería. El salario ascendía a poco más de 1.000 euros casi un tercio menos que el alquiler del piso donde residía en el centro de Madrid.

Los jefes que firmaron el contrato de Jessica

El contrato fue rubricado por parte de Tragsatec por Álvaro Aznar Fornies, que era el jefe de Recursos Humanos de la empresa pública, y por Alfredo Recalde Urbina, que ejercía de gerente de contratación de personal. Se da la circunstancia de que en el documento no aparecen especificadas las horas que iba a trabajar Jessica.

A los pocos días de firmar la entrada de la exnovia de Ábalos en Tragsatec Aznar Fornies fue uno de los protagonistas de un debate sobre la selección del empleo público que fue organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Este evento, que se hizo de manera remota, se desarrolló el 25 de marzo de 2021.

Aznar Fornies presentó el sistema de "selección especializada, según el puesto a cubrir". "Aplicamos los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que retrasan el tiempo de selección respecto a las empresas privadas", afirmó.

José Luis Ábalos, expareja de Jéssica Rodríguez, junto a Carmen Libreros, que era presidenta de Ineco cuando la novia del exministro cobraba sin trabajar en el ente público dependiente de Transportes LR LR

Asimismo, el jefe de contratación de Tragsatec mostró que en la empresa pública se establecían diferentes pruebas para elegir a los candidatos que iban a ocupar los puestos. Desde test de personalidad laboral, psicotécnicos, pruebas de idiomas o entrevistas competenciales. "A estas pruebas se unen las pruebas de carácter técnico entre las que siempre se incluye una entrevista y otras prácticas o de conocimientos", señalaba el decálogo presentado.

Las funciones de Jessica

Álvaro Aznar Fornies es Administrador Civil del Estado de la promoción 44. Fue nombrado Director de Organización y Recursos Humanos del Grupo Tragsa el 21 de febrero de 2021, pocos días antes del contrato de Jessica. Tiene un amplio currículum siempre ligado a la gestión pública de diferentes gobiernos del Partido Popular y del PSOE.

También ha desarrollado una importante labor docente como profesor asociado en el Departamento de Ciencia Política y Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus funciones es la siguiente: "Definir, en el marco de las directrices generales para la gestión de personal del sector público estatal y de las orientaciones de la Presidencia, la estrategia de atención a las personas del Grupo TRAGSA, gestionando su debida implantación".

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Álvaro Aznar que ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto. Remite las explicaciones al área de comunicación de Tragsa. Durante el periodo en el que estuvo en las empresas públicas, Jessica acompañó al que era su pareja a viajes internacionales durante 2019 y 2020 con destinos como Abu Dabi, Moscú o Canadá, entre otros. Este extremo fue confirmado por la Guardia Civil ya que analizaron del móvil de Koldo la aplicación del calendario donde tenía numerosas reservas de vuelos a nombre de Jessica. Fueron contabilizados un total de 16 vuelos tanto a España como al extranjero.

Las declaraciones de Jessica ante el Tribunal Supremo ha caído como un "jarro de agua fría" tanto en Ineco como en Tragsatec. Las dos empresas públicas han abierto una investigación interna para aclarar quién ha sido el responsable tanto de contratar como de fiscalizar la labor de esta joven que confesó que no acudió a su puesto de trabajo y tampoco desempeñó función alguna.

Las vacantes de Jessica y Joseba

Por su parte, el Partido Popular ha pedido que se investigue cuándo y dónde se publicaron las vacantes que cubrieron, qué requisitos se pedían para acceder a dichos puestos; qué personas, y sus perfiles, aplicaron a dichas vacantes, y qué personas entrevistaron a Jessica Rodríguez y a Joseba García. También estiman imprescindible que se requieran los contratos de trabajo. También los del hermano de Koldo.

AMP.- Almeida pregunta "si el gobierno más feminista" irá al 8M "con Jéssica", "La Manada" o con "Monedero y Errejón" Europa Press

Además, solicitan los organigramas que permitan identificar donde se ubicó a Jessica Rodríguez, por un lado, y a Joseba García, por otro, y sus respectivas líneas de reporte y, si la contratación se realizó a través de otra sociedad subcontratada por Ineco. Las dos empresas han recabado información de sus bases de datos y se están entrevistando con las personas que facilitaron su acceso con el objetivo de depurar responsabilidades.

"He preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tengan ninguna duda de que habría procedido a formular la denuncia correspondiente", afirmó el ministro Óscar Puente. Unas declaraciones que ahora quedan en entredicho por el testimonio de Jessica.