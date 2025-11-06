UPN reclama que se "depuren todas las responsabilidades" por el asesinato de José Javier Múgica a manos de ETA

Unión del Pueblo Navarro ha reclamado "que se depuren todas las posibles responsabilidades pendientes" que pudiera haber respecto al asesinato del concejal de UPN en Leiza, José Javier Múgica, el 14 de julio de 2001 a manos de la banda terrorista ETA mediante la colocación de una bomba-lapa colocada en los bajos de su furgoneta aparcada frente a su vivienda.

La formación se ha referido así al juicio que tendrá lugar este jueves en la Audiencia Nacional a la etarra Ainhoa Múgica Goñi, que se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 42 años de cárcel por un presunto delito de asesinato terrorista y otro de estragos terroristas.

"Recordamos y reivindicamos hoy más que nunca la figura de nuestro compañero José Javier Múgica, un hombre humilde a quien asesinaron precisamente por ser concejal de UPN", han manifestado en un comunicado los regionalistas, que han trasladado su "admiración y gratitud no solo hacia él sino también a su familia".

UPN ha recordado que, pocos días antes de su asesinato, Múgica decía que "voy a seguir trabajando por Leiza, por los vecinos, y defendiendo mis ideas sin hacer mal a nadie". "Este es el fiel reflejo de la calidad humana y del compromiso por mejorar la vida de su pueblo de José Javier, unos valores que nos inspiran para seguir trabajando en UPN", ha subrayado.

Desde UPN han solicitado también que "se esclarezcan todos los asesinatos pendientes, puesto que hay más de 300 víctimas que aún no han tenido sentencia por el asesinato de sus familiares". Asimismo, han reafirmado su "compromiso permanente con la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo".

