Vox tilda a Sánchez de "político sumiso" de las políticas de Bruselas

Vox "no espera nada" de la intervención de Pedro Sánchez en la que comparecerá en el Congreso de los Diputados para exponer la posición de España en el delicado escenario internacional.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado este martes que lo que espera de la comparecencia de mañana de Pedro Sánchez es que "repita lo que le ha ordenado Von der Leyen que diga" porque, "como buen político sumiso y obediente con las órdenes de los poderosos", se "limitará a repetir lo que le han ordenado desde la Comisión Europea que diga fingiendo que le importa algo la seguridad o la defensa en España".

Así lo indicó Millán en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde aseguró que su partido, de la comparecencia de mañana del presidente del Gobierno en el Congreso, no solo no espera "absolutamente nada" salvo "más mentiras, más eufemismos, y más intentos por vendernos la moto". "No esperamos nada" de "un Gobierno que ha metido a EH Bildu, al brazo político de ETA en La Moncloa para hablar de seguridad, que habla de la seguridad en otros países mientras aquí está regalando las fronteras, regalando las competencias en extranjería a un partido separatista que ha hecho del chantaje su forma de hacer política", afeó.

Millán insistió en que no espera "nada" de un Ejecutivo que "hace la vista gorda con la amenaza que en estos momentos se cierne sobre Ceuta y Melilla, que está llamando a la inmigración ilegal abriendo de par en par las puertas de nuestras fronteras o que desmantela unidades policiales o de la Guardia Civil que luchan contra el crimen en nuestras fronteras". "No esperamos absolutamente nada más allá de esos intentos por desvirtuar el concepto de seguridad y defensa para colar el desarrollo de otras políticas que no tienen absolutamente nada que ver y que siguen la agenda de los partidos separatistas y de esta izquierda radical preocupada en los tapones de las botellas o en los puntos violeta mientras en el mundo está habiendo cambios muy importantes frente a los que otros sí hacen frente y aquí estamos a otras cosas", agregó.