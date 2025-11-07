Yolanda Díaz acusa a Junts de ayudar "al PP y a Vox" y advierte: "Quien obstruye, la paga"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho este viernes que Junts tiene que decidir si quiere "ayudar a Cataluña o a PP y a Vox". Con estas palabras, la también líder de Sumar apunta a que la situación de bloqueo propiciada por los postconvergentes ayuda a los partidos de la oposición al Gobierno y no a la comunidad autónoma.

"Este Gobierno de coalición y sus políticas le sientan bien a Cataluña", ha asegurado la vicepresidenta, enumerando una serie de hitos, como que hay 150.000 autónomos más en Cataluña o que hay más ocupados que antes. "Quien obstruye, la paga", ha alertado Díaz.

Díaz se ha pronunciado en estos términos un día después de que Junts anunciara que iba a bloquear todas las iniciativas del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo hará mediante enmiendas a la totalidad y votos en contra de las leyes que se están tramitando o se vayan a tramitar en el Congreso.

Ese bloqueo afectará, de manera notoria, a los Presupuestos. Con este panorama, la posibilidad de sacarlos adelante es prácticamente nula. Sin embargo, Díaz dice que "absolutamente" se puede gobernar sin Presupuestos, y ha puesto el ejemplo de las distintas Comunidades Autónomas donde no los hay.

"No es lo deseable, pero se puede gobernar", ha asegurado. También ha reconocido que trabaja por ellos con el Ministerio de Hacienda, aunque no se ha atrevido a aventurar una fecha para presentarlos.