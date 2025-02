Yolanda Díaz denuncia un episodio machista que vivió como vicepresidenta con un periodista en el Congreso de los Diputados

En plena tormenta en la izquierda por los presuntos casos de agresiones sexuales que varios de sus exdirigentes habrían llevado a cabo, como el reciente 'caso Monedero' y el ya conocido 'caso Errejón', la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha relatado un caso de "machismo" que habría sufrido en el Congreso de los Diputados de la mano de un periodista.

Según relató en una entrevista en el programa radiofónico 'Hora 25', de Cadena SER, un periodista, del que Díaz no ha querido desvelar su identidad, le hizo un comentario sobre su físico que no le sentó nada bien: "Cada día estás más guapa".

La líder de Sumar aseguró que este episodio se dio "en el patio del Congreso de los Diputados" y ante la atónita mirada de otros profesionales de la información parlamentaria. "Fue un periodista, un compañero suyo, y en presencia de otros compañeros", relató Díaz, mientras apostilló que "sin rubor hizo un apelativo a mi aspecto físico, que cada día estaba más guapa".

De esta manera, la reacción de la vicepresidenta segunda fue quedarse "pegada" y comentar al resto de periodistas presentes "¿qué quieren que haga con esto?", mientras explicó que, si esto le ocurre siendo una de las máximas responsables del Ejecutivo, qué tendrán que vivir el resto de mujeres. "Y soy vicepresidenta del Gobierno, imagínese lo que vivimos las mujeres a diario", argumentó Díaz, que remató pidiendo que "no se puede jugar con esta materia", en referencia al 'caso Monedero'.

Bertrand Ndongo asegura ser el autor de ese comentario

La denuncia de la vicepresidenta ha suscitado todo tipo de opiniones, mientras que Bertrand Ndongo ha publicado un post en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), donde ha asegurado que el comentario se lo hizo él, pero que no fue de la manera en la que lo relata la líder de Sumar.

"Fui yo, Yoli, y no te dije que cada vez estabas más guapa, te dije que cada vez tenías más dinero y que se te notaba. No te confundas o no mientas. Porque de guapa tienes lo que yo de rubio", ha publicado Ndongo en X. No obstante, no se puede confirmar que la versión que asegura el susodicho sea cierta, pues la vicepresidenta no quiso confirmar de qué profesional de la información se trataba.

La derecha sale en defensa del periodista y ataca a Díaz

Uno de los primeros políticos en salir en defensa del periodista ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha argumentado que "ni toda crítica ni todo halago es machismo". Así, ha explicado que machismo "es que el hombre pretenda prevalecer sobre la mujer solo por el hecho de serlo", por lo que ha pedido a la vicepresidenta que deje de "frivolizar con conductas que a veces cuestan vidas". Todo ello mientras ha lanzado un órgado a la líder de Sumar, pidiendo que "combatir el machismo es denunciarlo si lo hay en tu partido, no usarlo de comodín".

Otro dirigente que se ha querido pronunciar ante la denuncia de Yolanda Díaz ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha respondido a la polémica con una sola frase: "¿Qué hacemos ante esto?", acompañada de un vídeo en el que se mostraba un extracto del encuentro que mantuvieron la vicepresidenta y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en junio de 2023, en el que la líder de Sumar le saludó con la frase: "¡Qué guapo estás!".

Asimismo, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha criticado que Díaz haya denunciado esta situación machista "mientras que su compañero Errejón se dedicaba, presuntamente, a acosar sexualmente a otras mujeres, se callaron", algo que "también hicieron con Monedero". Motivo por el que ha calificado a la vicepresidenta de "hipócrita".