Team Heretics cuenta con Uber Eats como nuevo patrocinador del equipo

La llegada de empresas no endémicas a los deportes electrónicos ya no es ninguna noticia. Tanto clubes como dichas compañías ven un refuerzo mutuo a la hora de darse a conocer en ambas partes.

El último acuerdo que ha bañado el panorama de los esports llega de la mano de Heretics y Uber Eats. La app relacionada con la compra de comida de restauración se vincula con los herejes para ser su nuevo patrocinador. Desde el lanzamiento el pasado 17 de septiembre con el código HERETICS40 se ha visto muy reforzado el equipo que ha podido darse a conocer entre los usuarios de la app.

Este código permitirá obtener un 40% de descuento en los pedidos que se realicen en un pedido mínimo de 15 euros y con un descuento máximo de 8 euros. El director comercial del club, Pablo Canosa, ha celebrado esta unión afirmando: “Esta nueva alianza con Uber Eats afianza los pasos que estamos dando en el Club para ofrecer mejores ventajas y aumentar el sentimiento de pertenencia con nuestros fans. El contenido que iremos lanzando es divertido y con bastante llegada porque no podemos olvidarnos que pasamos mucho tiempo frente a una pantalla jugando. A partir de ahora todos pediremos nuestro KFC por la app de Uber Eats con un descuento especial, pero solo si eres realmente fan”.

¿Queríais más? Tomad más.@UberEats es ahora nuestro NUEVO PATROCINADOR.



Ya podéis utilizar el código HERETICS40 para un 40% de descuento😉 pic.twitter.com/Gl02tsvHt6 — Team Heretics (@TeamHeretics) September 17, 2020

Por su parte, la directora general de Uber Eats en España, Marta Anadón dice estar encantada con la unión al tratarse de una alianza muy amplia por todo el territorio nacional: “Estamos encantados de unirnos a Team Heretics en esta nueva colaboración para acercar la mejor selección de restaurantes a fans y jugadores de los esports, de manera que puedan disfrutar de sus platos favoritos a través de Uber Eats en las más de 150 ciudades españolas en las que estamos presentes”.

Sin embargo, no es la primera vez que vemos a Heretics firmar alianzas de este tipo; su aparición en las botellas de Font Vella o en otras empresas de comida como KFC o Babybel da clara muestra del rumbo que están tomando los clubes. Además no sólo Heretics se ha sumado a este universo de los patrocinios no endémicos puesto que Vodafone Giants, Movistar Riders y el resto de equipos que bañan las competiciones del mundo han visto un gran refuerzo en ellas. Estos apoyos no sólo son una imagen que les vincula sino una alianza que amplía su marco de actuación, lo que facilita su visibilidad en varias facetas más reconocibles por un público más variopinto.

Con Uber Eats y principalmente el código limitado promocional pone en juego que el usuario curiosee y se interese sobre quién es y cómo trabaja el club. Lo que es seguro es que estas uniones no son mera coincidencia y la labor que hay detrás de todas ellas está más que estudiadas para que obtengan los mejores resultados.