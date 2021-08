OWO Game presenta la primera chaqueta háptica que podrá probarse en el Gamer World Festival

Con el fin de hacer oficial la nueva alianza que se ha gestado en las últimas semanas entre OWO Game y Gamer World Festival de cara a la celebración presencial del festival en noviembre, la empresa malagueña, pionera en el desarrollo de la primera chaqueta del mundo que permite sentir los videojuegos como si el jugador estuviese dentro de ellos, viajó hasta Calpe para realizar una demostración de parte de las posibilidades de su producto.

Durante 3 horas y media, ante los ojos atentos de varios residentes del complejo y otros tantos curiosos, el vestíbulo del AR Imperial Park Spa Resort de Calpe fue testigo de la presentación oficial de la chaqueta háptica de OWO Game que permite al usuario sentir al menos 30 sensaciones diferentes en tiempo real.

El evento estuvo apadrinado por Eyravlogs, El Tío Barry y Seven Jungle, creadores de contenido y embajadores del propio festival, quienes pudieron disfrutar en primera persona de la experiencia a la que la chaqueta háptica de la marca te arrastra desde que se adhiere a ti como una segunda piel.

“La chaqueta de OWO supone un paso más allá en la inmersión del jugador, la sensación envolvente que te proporciona la chaqueta me ha encantado. A mi parecer, su uso fomenta, de manera constante, la sensación de peligro y de tensión que mantienes como jugador. Creo que parte del futuro de los videojuegos pasa por productos como este. La verdad que como jugador agradezco que haya gente que apueste por este tipo de tecnologías que responden a la perfección a nuestras necesidades”, resume El Tío Barry lo que ha supuesto para él enfundarse la chaqueta de OWO Game durante más de media hora.

Durante la demostración de las posibilidades que proporciona esta prenda 2.0. a los jugadores, tanto los embajadores de Gamer World Festival como algunos de los socios y empleados del festival tuvieron la oportunidad de experimentar lo que un objetivo goloso perseguido por una panda de drones cargados de metralla sentiría al ser alcanzado por una bala.

Durante la presentación de producto que el equipo de OWO Game ofreció a los se pudo comprobar que las posibilidades que tiene la chaqueta no solo afectan al sector del gaming, sino también al cinematográfico. La proyección de escenas míticas de películas como Avatar o Star Wars dejaba abierta la puerta a un futuro en el que vincularte con uno de tus personajes de ficción favoritos es posible.

Agitada y tremendamente cansada lucía la directora de comunicación de Gamer World Festival, MJ Acto, tras su implicada actuación durante los casi 3 minutos de duración que comprende la parte de la demo que proyecta enérgicas escenas de videojuegos como ‘God of War’ o ‘The Last of Us’. “Esta chaqueta está hecha para quienes queremos sentirlo todo. Me parece un privilegio haber tenido la oportunidad de saborear en primera persona un producto tan ambicioso como este. Lo cierto es que será un placer contar con OWO Game en noviembre. Espero que entonces los compañeros me dejen al menos 15 minutos libres para poder meterme de nuevo en la piel de Kratos y pegarle una buena paliza a un par de minotauros”, termina entre risas Acto.

“Cuando cerramos la incorporación de OWO Game al esqueleto de nuestro festival lo celebramos por todo lo alto. Nos encanta poder ofrecer un espacio único a las empresas emergentes de nuestro país para que puedan mostrar su producto al público. Desde un primer momento siempre tuvimos claro, en paralelo a los valores del festival, que queríamos agarrar la mano de otros soñadores como nosotros para caminar y crecer juntos”, afirma Fabrizio Trabison, el Chief Legal Officer (CLO) de GWF. “Hemos tomado una decisión correcta. Estoy seguro de que la gente que venga a visitarnos en noviembre y se cruce con el producto de OWO Game va a quedar totalmente satisfecha”.

La presentación cerró con uno de sus lemas más pronunciado durante el desarrollo de la prenda: “Más que ver, más que oír, feel the game”, sentencian los representantes de Owo tras una interactiva jornada de gaming y sensaciones.