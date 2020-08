El gel hidroalcohólico, el mejor aliado contra los gérmenes en el hogar La correcta higiene de las manos es actualmente una necesidad real y un aspecto muy importante a la hora de evitar contagios e infecciones. El agua corriente pura es necesaria para una buena higiene, no obstante, no siempre se dispone de ella y esto no debería ser una causa de contagio de enfermedades. Para este problema la solución es sencilla: gel hidroalcohólico.