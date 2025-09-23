Cómo fortalecer el vínculo entre padres e hijas a través de la actividad física

Un reciente estudio ha revelado que algo tan sencillo como dar un paseo por el parque puede ser clave para que los padres fortalezcan la relación con sus hijas. La investigación concluye que la actividad física compartida no solo promueve la salud, sino que también crea un espacio ideal para desarrollar conexiones emocionales profundas, desafiando el viejo estereotipo de los “padres distantes”.

Actividad física: la clave para una crianza más cercana

El doctor John Day, autor principal del estudio, explicó que el cambio social en la visión de la paternidad y la creciente conciencia sobre los beneficios del ejercicio han abierto nuevas oportunidades para mejorar el vínculo padre-hija.

“Las hijas siempre han buscado formas de acercarse a sus padres, pero es solo recientemente cuando ellos han puesto más atención en este aspecto”, señaló Day.

Según el investigador, realizar actividad física en conjunto permite a los padres mantener su identidad personal al mismo tiempo que refuerzan su rol de cuidadores, generando un entorno más natural y cómodo para la interacción.

Qué dice el estudio

La investigación, publicada en la revista científica Families, Relationships and Societies, entrevistó a mujeres nacidas entre 1950 y 1994. Los resultados mostraron claras diferencias generacionales:

Década de 1950: los padres tendían a estar más alejados de la crianza.

Décadas de 1980 y 1990: los cambios sociales favorecieron relaciones más cercanas y emocionalmente conectadas.

Muchas participantes recordaron haber creado fuertes lazos con sus padres al practicar actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta. Incluso conversar sobre deporte o ejercicio se convirtió en un punto de unión.

El reto: equilibrar la relación

Aunque la mayoría de los testimonios fueron positivos, algunas mujeres destacaron que, en ocasiones, las actividades estaban demasiado enfocadas en las preferencias del padre o se volvían competitivas, lo que generaba cierta distancia en la relación.