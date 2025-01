Así es la cascada más secreta de Europa: un encuentro mágico con el Atlántico en la Costa da Morte

En pleno corazón de la Costa da Morte, en la parroquia de Dumbría, se encuentra uno de los rincones más mágicos de Galicia: la cascada del Ézaro. Esta impresionante fervenza, que con sus 40 metros de altura y un salto de agua que alcanza los 155 metros de desnivel, es la única en Europa que desemboca directamente en el océano Atlántico. No es solo una maravilla geográfica, sino también un lugar envuelto en historia, naturaleza y leyendas que la hacen aún más especial.

Su cauce comienza en el río Xallas, que atraviesa varios embalses antes de formar esta cascada. A lo largo del año, la mejor época para disfrutar de su máxima esplendor es tras fuertes lluvias, cuando su caudal aumenta y el espectáculo es impresionante. Además, durante los meses de verano, entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, la cascada se ilumina, creando un ambiente mágico entre las 23:00 y las 00:00 horas, una experiencia que deja a todos sin aliento.

Un paraíso accesible para todos

A pesar de su espectacularidad, la cascada del Ézaro está perfectamente acondicionada para la visita de todos los públicos. Desde el aparcamiento de la zona, una pequeña ruta de madera de poco más de un kilómetro nos lleva hasta el corazón de este paraíso natural, un recorrido fácil y apto incluso para personas con movilidad reducida. Una vez allí, es posible admirar la cascada desde un mirador especialmente diseñado para ofrecer las mejores vistas del lugar.

Además de la cascada, Ézaro ofrece mucho más a quienes buscan conectar con la naturaleza. Su arenal, ideal para disfrutar del mar, y el mirador, que ofrece una vista panorámica sobre la desembocadura del río Xallas, son solo algunos de los encantos de este pequeño pero impactante rincón de Galicia. Y, si eres amante de las actividades acuáticas, el kayak y otras experiencias en el agua son la excusa perfecta para alargar tu visita.

Casca de O Ézaro. Pixabay

Un lugar cargado de historia y leyenda

La Cascada del Ézaro, también conocida como la fervenza do Ézaro, ha sido testigo de numerosos relatos y leyendas a lo largo de los siglos. Navegantes y marineros del siglo XVII documentaban en sus diarios de abordo la humareda provocada por la cascada, visible a varios kilómetros de distancia. Este fenómeno natural se mantiene hoy en día como un recordatorio de la fuerza de la naturaleza en la Costa da Morte.

Además de la belleza natural de la cascada, el entorno de Ézaro se encuentra inmerso en un paisaje de acantilados, montañas y marismas, que caracteriza a toda la Costa da Morte, famosa por sus rutas de senderismo, sus playas y la historia de los naufragios en sus costas.

La puerta de entrada a la Costa da Morte

Ézaro no es solo un destino turístico en sí mismo, sino también la puerta de entrada a una de las costas más espectaculares de Galicia. Desde aquí, los viajeros pueden disfrutar de otras joyas naturales como el cabo de Fisterra, la playa de Gures, el monte Pindo, y muchos más. Cada rincón de esta costa guarda secretos y belleza por descubrir, haciendo de la Costa da Morte un lugar imposible de olvidar.

Si aún no has visitado la cascada del Ézaro, no dudes en hacerlo. Un encuentro con la naturaleza en su máxima expresión, donde el sonido del agua y la brisa marina crean una atmósfera única.