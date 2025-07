Así es el espectacular hotel escogido por Jennifer López en Galicia

Hay lugares que parecen sacados de un sueño. Pequeñas islas que, separadas del mundo por un brazo de mar, encierran secretos que el tiempo no ha conseguido borrar. A Toxa es una de ellas. Y esta semana, el murmullo de sus jardines termales, el aroma a marisco recién cocido o la historia escrita en sales minerales ha sumado una visitante de excepción: Jennifer López.

La artista de origen puertorriqueño, que abre en Pontevedra su gira europea Up All Night, ha elegido el Eurostars Gran Hotel La Toja para descansar antes y después del espectáculo. Algo que no es una mera casualidad. En esta isla de cien hectáreas flota uno de los hoteles más legendarios de Galicia, en el que el lujo se da la mano con una paz impropia del Atlántico.

El hotel de las celebridades

El Gran Hotel de La Toja fue inaugurado en 1907 por obra del marqués de Riestra, que convirtió esta isla, antaño pasto de rebaños y leyendas de burros milagrosamente curados, en un oasis de salud y distinción.

Fue el primer hotel del mundo en combinar un campo de golf y un balneario. Hoy, más de un siglo después, conserva su porte señorial, sus tratamientos termales y su exclusividad: es el único balneario cinco estrellas de Galicia.

Sus muros han acogido a intelectuales como Ortega y Gasset, artistas como Sorolla y literatos como Gabriel García Márquez. También lo han visitado Isabel de Borbón (La Chata), David Rockefeller y, más recientemente, personalidades del mundo del espectáculo y la política.

Termas, leyendas y jabones

El agua lo transforma todo en La Toja. Las sales mineromedicinales que brotan de sus manantiales han sido durante generaciones remedio para problemas cutáneos y reumáticos.

El balneario fue un pionero europeo en su época, influenciado por las termas de Vichy y Marienbad, y mantiene hasta hoy su carácter renovador. Incluso el famoso jabón La Toja, creado como recuerdo para los clientes del hotel, nació aquí antes de conquistar estanterías en todo el mundo. Su versión original aún se vende de forma exclusiva en una pequeña tienda junto a la ermita.

Y es que el paseo por la isla no está completo sin detenerse frente a la Capilla de San Caralampio, conocida como la ermita de las conchas, recubierta de vieiras que brillan al sol como pequeñas joyas marinas. Allí se casó Mariano Rajoy, pero también es el lugar donde, según la leyenda, La Chata ejerció de madrina en el bautismo de un camarero del hotel, dejando tras de sí una medalla de oro y una historia que todavía se cuenta entre susurros.

Isla de A Toxa. Turismo de Galicia

Y ya fuera del hotel, A Toxa despliega una experiencia completa: cursos de marisqueo con guías locales, visitas a la lonja de O Grove, paseos en barco para conocer las bateas de mejillón y hasta un campo de golf donde las bolas pueden acabar, si el viento así lo quiere, en la ría de Arousa.

La diva en Galicia

El desembarco de JLo, como no podía ser de otra manera, está siendo un acontecimiento en Pontevedra, donde esta noche los fans podrán escuchar a la artista sobre un escenario de 16 metros de altura y 30 de boca, en lo que supone uno de los mayores despliegues técnicos que ha vivido la ciudad.

Mientras tanto, en A Toxa, el silencio y la calma siguen siendo los grandes aliados del hotel que la recibe. Un lugar donde la historia se respira en cada rincón, donde el agua cura y la piedra habla. Un rincón gallego que Jennifer López no olvidará. Y que quienes lo visitan, como ella, guardan para siempre en la memoria.