Así es esta ermita oculta entre rocas que solo se revela con la marea baja

En la costa de la provincia de A Coruña, en el tranquilo rincón de Valdoviño, se alza una de las ermitas más singulares de Galicia: la ermita de Nosa Señora do Porto, también conocida como Virxe do Porto o Nosa Señora do Mar. Esta pequeña capilla, pintada de blanco y situada sobre una isla rocosa, desafía los temporales y las mareas del Atlántico, siendo un lugar de devoción y admiración tanto para locales como para turistas.

Lo más peculiar de la ermita es que solo es accesible cuando la marea está baja. Los visitantes deben caminar sobre las rocas y el suelo de piedra de la playa de O Porto, que se encuentra dominada por imponentes acantilados. Una vez la marea sube, la isla se aisla completamente del continente, convirtiéndose en un espacio inaccesible hasta que el agua retroceda. Este fenómeno natural ha convertido a la ermita en un lugar especial, un acceso solo disponible para aquellos valientes que se atrevan a caminar hacia ella en el momento adecuado.

Imagen de la Ermita Virxe do Porto PC Charlon

La historia detrás de la ermita está envuelta en leyendas. Se cuenta que unos pescadores encontraron una imagen de la Virgen flotando en el mar y, al llevarla a tierra, al día siguiente la imagen volvió a aparecer en el agua. Ante este milagro, decidieron erigir una pequeña capilla sobre las rocas en honor a la Virgen, conocida hoy como la Virxe do Porto. Esta tradición ha perdurado durante siglos, y cada 11 de julio, se celebra una romería en la que la imagen de la Virgen es sacada en procesión por los fieles, que llegan de todas partes de la comarca y más allá.

El entorno que rodea la ermita es de una belleza incomparable. Desde su ubicación, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de los acantilados y del cercano faro de Punta Frouxeira, uno de los más modernos de Galicia. Además, a escasa distancia se encuentra la famosa playa de A Frouxeira, conocida por sus dimensiones y su popularidad entre los surfistas. En días despejados, la playa se convierte en un paseo idóneo para quienes buscan disfrutar de la brisa marina mientras caminan por su extenso litoral de tres kilómetros.

Playa de A Frouxeira Turismo Galicia

No solo la costa es impresionante, sino que la ermita está situada cerca del Espacio Natural de la Laguna y el Arenal de Valdoviño, una zona protegida que alberga una rica biodiversidad. La laguna, formada por los arroyos del Vilar y Castro, ofrece un hábitat ideal para una gran variedad de especies de flora y fauna, lo que la convierte en un punto de interés tanto para ecologistas como para los amantes de la naturaleza.