Así será la Navidad en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela dará este viernes 29 de noviembre el pistoletazo de salida a las celebraciones navideñas con un espectáculo que pondrá a toda la ciudad en modo Navidad. A las 19:00 horas, la Praza do Obradoiro será el epicentro del encendido de las luces decorativas, en un evento que marcará el inicio de un programa festivo con más de 300 actividades y un presupuesto que supera el millón de euros.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la teniente de alcaldesa María Rozas y la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, presentó la programación navideña, destacando el enfoque inclusivo de este año. “Queremos hacer de la Navidad la tercera fiesta más importante de la ciudad, una celebración diversa y dinámica, pensada para todas las edades y para quienes nos visitan”, comentó Sanmartín. En este sentido, Rozas subrayó la colaboración de todas las concejalías y el enfoque en la dinamización comercial, que busca atraer público al comercio local.

Las actividades darán comienzo a las 18:30 horas en dos puntos clave de la ciudad: Porta do Camiño y Carreira do Conde. Desde allí, las comitivas, acompañadas de los grupos de música tradicional Brincadeira y Cantigas e Agarimos, recorrerán varias zonas de Compostela, encendiendo las luces a su paso, hasta llegar a la Praza do Obradoiro. En este enclave, los asistentes disfrutarán de un espectáculo de luz a cargo de la Compañía Pablo Méndez, mientras la soprano Esperanza Mara y el DJ Mil amenizarán la jornada. Después del encendido, el Ayuntamiento ofrecerá chocolate caliente a todos los presentes.

Una de las grandes novedades de este año es la inclusión de iluminación artística en puntos emblemáticos de la ciudad, como el Pazo de Raxoi, Praterías y la Praza de Cervantes. Además, la estrella de ocho puntas, que simboliza la tradición compostelana, será el elemento central de la decoración. Esta figura estará presente en el jardín central del Obradoiro, donde se ha recreado un pequeño "bosque de luces" para que los más pequeños disfruten de la magia de la Navidad.

A lo largo de las fiestas, el programa se desplegará por varios puntos de la ciudad, con actividades para todos los gustos. En la Alameda, la carpa de la Praza Roxa y Carreira do Conde se instalarán espacios para los más jóvenes, con música, espectáculos, el tradicional tren de Navidad y talleres, además de novedades como un ciclo de cine. La pista de hielo y un rocódromo también estarán disponibles para los más pequeños, completando una oferta variada para disfrutar del espíritu navideño en familia.

La concejala de Fiestas, Pilar Lueiro, recordó que este año se iluminarán 129 calles de la ciudad y las 23 parroquias rurales, con un despliegue de luces que, además de embellecer el paisaje urbano, tiene el objetivo de dinamizar tanto el centro como los barrios periféricos. Con una programación tan completa y variada, Santiago se prepara para vivir una Navidad llena de actividades y sorpresas que buscan reforzar su carácter acogedor y festivo.