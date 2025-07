La cultura popular ha vendido durante décadas una imagen del amor asociada al vértigo, la pasión y las emociones intensas. Pero para Alfonso Ruiz Soto, psicólogo y filósofo mexicano, esa visión es incompleta. Desde su modelo de Semiología de la Vida Cotidiana, propone algo más profundo: el amor verdadero no comienza con la euforia, sino en el momento en que la decepción aparece y, aun así, se elige permanecer.

"El enamoramiento es una reacción emocional, biológica. El amor, en cambio, es una construcción consciente", explica Ruiz Soto en uno de sus vídeos virales en redes sociales, donde desmonta la idea de que el vínculo de pareja debe sostenerse por emoción o deseo.

La decisión de quedarse cuando ya no es fácil

Dr. Alfonso Ruiz Soto, experto en comportamiento humano: “El amor real empieza cuando eliges quedarte, incluso decepcionado” Unsplash

Para el especialista, el primer acto de amor genuino ocurre cuando uno deja de idealizar al otro y aún así elige el diálogo antes que la huida. "Ese es el inicio del verdadero amor: cuando aparece el conflicto y decides hablar, no salir corriendo", afirma. Amar no es acomodarse en lo cómodo, sino comprometerse incluso en los momentos de incomodidad o cansancio.

Este tipo de vínculo se construye en lo cotidiano: en elegir estar presente, en preguntar cómo está el otro, aunque uno mismo no tenga un buen día, en acompañar sin invadir, en cuidar sin dejarse de lado.

Una práctica diaria, no una emoción pasajera

Ruiz Soto insiste en que el amor auténtico no depende de sentirlo todo el tiempo. "No se trata de esperar a que llegue la emoción, sino de construir con actos concretos, incluso cuando no hay ganas o impulso", subraya. Es una forma de amar que requiere coherencia, atención y voluntad: una apuesta por la conexión genuina, no por la intensidad constante.

Un enfoque que nace del autoconocimiento

Nacido en Ciudad de México en 1951, Alfonso Ruiz Soto ha desarrollado un modelo educativo basado en el autoconocimiento como vía para vivir con mayor plenitud. Su trayectoria combina estudios de psicología, filosofía y comunicación, y su trabajo ha impactado a miles de personas en América Latina.

Frente a la cultura del amor romántico, su propuesta es clara: amar no es perderse en el otro, ni desaparecer en el conflicto. Es sostener la relación con responsabilidad emocional y con la certeza de que el vínculo se elige -y se construye- todos los días.