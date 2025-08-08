El autobús urbano en Galicia alcanza casi 6 millones de usuarios en junio

En el mes de junio, más de 5,77 millones de personas utilizaron el autobús como medio de transporte urbano en Galicia, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo mes del año pasado.

El dato, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consolida una tendencia positiva en lo que va de 2025.

En los primeros seis meses del año, la cifra de usuarios del autobús urbano en Galicia aumentó un 7,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según recoge Europa Press, el crecimiento fue incluso mayor a nivel estatal. Más de 185 millones de personas optaron por el autobús urbano en junio, lo que representa un incremento interanual del 9,9% y una subida acumulada del 4,7% desde enero.

El conjunto del transporte público en España también registró más de 500,9 millonesde usuarios utilizaron algún medio colectivo en junio, lo que supone una subida del 7,2% respecto al mismo mes de 2024. Es el segundo mes consecutivo en positivo, tras el aumento del 3,4% registrado en mayo.

Dentro del transporte interurbano, el ferrocarril destaca con una subida del 12,1%, seguido por el autobús (+8,6%) y el transporte aéreo (+0,2%). Por el contrario, el transporte marítimo fue el único que retrocedió, con una caída del 4,7%.

La alta velocidad ferroviaria también experimentó un repunte notable, con más de 4 millones de viajeros en junio, un 14,3% más que en el mismo mes del año pasado.