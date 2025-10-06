Calendario laboral Galicia 2026: estas son las fechas de los puentes y días festivos

El calendario laboral de Galicia para 2026 ya está definido y permite a trabajadores y estudiantes empezar a planificar descansos y escapadas. En total, habrá 14 días festivos, de los cuales 12 son comunes en toda la Comunidad y dos corresponden a las festividades locales que fije cada ayuntamiento.

Los tres festivos propios de Galicia vuelven a ser el 19 de marzo (San Xosé), el 24 de junio (San Xoán) y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia).

Primer puente en marzo

El primer gran puente del año en Galicia llegará en marzo: el 19 de marzo (jueves, San Xosé). Al caer en víspera de fin de semana, muchos gallegos podrán enlazar cuatro días de descanso, convirtiéndose en una de las fechas señaladas para planificar viajes o escapadas de primavera.

Semana Santa y otros festivos destacados

En 2026 la Semana Santa se celebrará a comienzos de abril, con festivos en Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), lo que permitirá disfrutar de un puente de cuatro días, del 2 al 5 de abril.

Otros días clave del calendario son:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Día de Reis

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

24 de junio (miércoles): San Xoán

25 de julio (sábado): Día de Galicia – Santiago Apóstol

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

Puentes más atractivos del calendario laboral gallego 2026

19 de marzo (San Xosé, jueves): primer puente del año.

Semana Santa (2 y 3 de abril): cuatro días consecutivos de descanso.

1 de mayo (viernes): fin de semana largo.

12 de octubre (lunes): puente de tres días en otoño.

8 de diciembre (martes): puente de cuatro días si se toma libre el lunes 7.

25 de diciembre (viernes): Navidad con fin de semana largo.

Festivos locales

A estos 12 festivos comunes habrá que añadir las dos jornadas propias que determine cada ayuntamiento, que normalmente coinciden con celebraciones patronales.