Calendario laboral Galicia 2026: estas son las fechas de los puentes y días festivos
El año arranca con 14 jornadas festivas, de las que tres son propias de la Comunidad y varios puentes se perfilan como los más esperados
El calendario laboral de Galicia para 2026 ya está definido y permite a trabajadores y estudiantes empezar a planificar descansos y escapadas. En total, habrá 14 días festivos, de los cuales 12 son comunes en toda la Comunidad y dos corresponden a las festividades locales que fije cada ayuntamiento.
Los tres festivos propios de Galicia vuelven a ser el 19 de marzo (San Xosé), el 24 de junio (San Xoán) y el 25 de julio (Día Nacional de Galicia).
Primer puente en marzo
El primer gran puente del año en Galicia llegará en marzo: el 19 de marzo (jueves, San Xosé). Al caer en víspera de fin de semana, muchos gallegos podrán enlazar cuatro días de descanso, convirtiéndose en una de las fechas señaladas para planificar viajes o escapadas de primavera.
Semana Santa y otros festivos destacados
En 2026 la Semana Santa se celebrará a comienzos de abril, con festivos en Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), lo que permitirá disfrutar de un puente de cuatro días, del 2 al 5 de abril.
Otros días clave del calendario son:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Día de Reis
- 1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo
- 24 de junio (miércoles): San Xoán
- 25 de julio (sábado): Día de Galicia – Santiago Apóstol
- 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen
- 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes): Navidad
Puentes más atractivos del calendario laboral gallego 2026
- 19 de marzo (San Xosé, jueves): primer puente del año.
- Semana Santa (2 y 3 de abril): cuatro días consecutivos de descanso.
- 1 de mayo (viernes): fin de semana largo.
- 12 de octubre (lunes): puente de tres días en otoño.
- 8 de diciembre (martes): puente de cuatro días si se toma libre el lunes 7.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad con fin de semana largo.
Festivos locales
A estos 12 festivos comunes habrá que añadir las dos jornadas propias que determine cada ayuntamiento, que normalmente coinciden con celebraciones patronales.
