Detenidos cuatro hombres por robar cobre en un parque eólico de Valdoviño

La Guardia Civil ha detenido en el parque eólico de Valdoviño (A Coruña) a cuatro hombres, vecinos de Ferrol, acusados de robar cable de cobre en el interior de un aerogenerador.

Los detenidos fueron sorprendidos 'in fraganti' por el Equipo ROCA de Ferrol, en una actuación que forma parte del operativo especial destinado a hacer frente a los robos organizados en instalaciones estratégicas de Ferrolterra.

Según informa Europa Press, este nuevo caso se suma a otros similares registrados este año en la comarca. Unidades de la Guardia Civil de San Sadurniño y Fene ya habían detenido previamente a ocho individuos que sustrajeron cableado de varios aerogeneradores del parque eólico de As Somozas. Con esta última intervención en Valdoviño, la cifra de personas arrestadas por este tipo de delito en lo que va de año asciende a doce.

En el desarrollo de los operativos, los agentes lograron recuperar más de 460 kilos de material robado y se incautaron diversas herramientas usadas para cortar y manipular el cobre. La Guardia Civil ha destacado la intensificación de las labores de vigilancia y control en parques eólicos.