Estabilizado el incendio de Pantón y controlado el de Lobios

La Consellería de Medio Rural ha actualizado la situación de los incendios forestales registrados en Galicia. La principal novedad es la estabilización del incendio forestal en el municipio de Pantón, en la parroquia de Pombeiro. El fuego, que comenzó el pasado jueves, había calcinado hasta 2.000 hectáreas, parte de ellas en el municipio vecino de Sober.

Tras días de trabajo ininterrumpido y la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la tarde del lunes se dio por estabilizado el incendio y se desactivó la Situación 2, decretada de manera preventiva por la proximidad a núcleos habitados.

En las labores de extinción han participado de forma acumulada 24 técnicos, 156 agentes, 182 brigadas, 116 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones.

Más hacia en sur de la comunidad, en la provincia de Ourense, quedó controlado el incendio de Lobios-Río Caldo, registrado en dos puntos y que afecta a aproximadamente 3,5 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque Natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés. En este operativo han trabajado 20 agentes, 33 brigadas, 13 motobombas, 4 helicópteros y 2 aviones, contando además con la colaboración de medios portugueses.

Medio Rural recuerda, además, que el número telefónico gratuito 085 está disponible para que la ciudadanía notifique la presencia de fuegos forestales. Asimismo, existe la línea 900 815 085 para denuncias anónimas sobre actividades incendiarias sospechosas y se facilita información actualizada a través de la cuenta oficial @incendios085 en la red X.