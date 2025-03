El feminismo acapara el debate en el Parlamento de Galicia entre acusaciones de “cobarde” y “machistadas”

El eco de los cánticos del 8M aún resonaba esta mañana en los muros del Pazo de O Hórreo, poco antes de que el Parlamento de Galicia se convirtiese en un nuevo campo de batalla dialéctica. Como si el hemiciclo fuese una plaza en la que se libran viejas disputas con armas renovadas, Alfonso Rueda y Ana Pontón han vuelto a enfrentarse en un duelo de discursos donde feminismo, igualdad y reproches han marcado la pauta.

Un escenario en el que, con tono dramático, tomaba la palabra la portavoz del BNG recordando, precisamente y como era previsible, esas manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, en las que miles de gallegas, afirmaba, "llenaron las calles para condenar el machismo y el neofascismo".

"Mientras esto sucedía aquí, el presidente estaba en Argentina, abrazando al señor de la motosierra, Javier Milei, que también recorta derechos a las mujeres", ha espetado Pontón para cerrar el círculo viciado de su argumentación.

La defensa de la mujer

Rueda, recién llegado de su viaje institucional a América del Sur, ha recogido el guante y ha contraatacado a través de la polémica campaña de la CIG que, hasta la fecha, Pontón se ha negado a condenar pese a su evidente tinte machista: "Lo que le dije es que usted no se atrevía a condenar la falta de respeto a una mujer. Se lo vuelvo a decir: es usted una cobarde".

La líder del Bloque no ha dejado pasar la oportunidad de responder. "Decirle a una mujer de qué puede o no puede hablar es una machistada impropia", ha rebatido, mientras el presidente volvía a la carga con el mismo argumento: "Todas las mujeres merecen ser defendidas, pero usted sigue sin condenar lo que no le interesa".

En este marco, Rueda ha sacado a relucir otro episodio reciente. "La diseñadora de la campaña del 8M del BNG dijo que 'daría de hostias en el carné de identidad' a Isabel Díaz Ayuso. ¿Eso también lo justifica?", ha preguntado con ironía.

Pontón, sin inmutarse, ha tratado de rechazar cualquier vinculación con esas palabras: "No son del BNG y no las comparto en absoluto". Y acto seguido ha decidido retrotraerse a 2016, cuando Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta en aquella época, le dijo en sede parlamentaria que estaba "muy necesitada" (palabras que fueron retiradas del diario de sesiones). "Entonces usted estaba a su lado y se limitó a reírle la machistada", ha recriminado Pontón.

Sobre esta base, los intercambios dialécticos han continuado, con acusaciones cruzadas relativas a quién está realmente comprometido con la igualdad y quién instrumentaliza el feminismo.

"Para usted hay feministas buenas y malas. Las de izquierdas y nacionalistas son las correctas, el resto, no", ha indicado Rueda. "A mí nunca me verá criticando a una mujer por cómo viste o lo que hace en su vida privada. Pero esto no va de igualdad, va de campañas contra el BNG", ha replicado Pontón. "Lo del machismo, de tanto usarlo, ya lo ha devaluado", ha zanjado el presidente.