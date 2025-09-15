El fuego golpea de nuevo en Galicia: cinco brigadistas heridos en Barreiros (Lugo)

El incendio forestal declarado este domingo en el municipio lucense de Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, deja por ahora un balance preocupante: cinco brigadistas resultaron heridos mientras participaban en las labores de extinción.

Según informó la Consellería de Medio Rural, los operarios, todos de entre 24 y 29 años, presentan quemaduras de diferente consideración, aunque permanecen conscientes. Los cinco forman parte de la brigada helitransportada de Castromaior y se encontraban trabajando en primera línea cuando quedaron atrapados por el fuego.

Los heridos están siendo atendidos en el Hospital Público da Mariña, donde se evalúa la posibilidad de trasladarlos a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El 061 movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de los puntos de atención continuada de Ribadeo y Mondoñedo para asistirlos.

El incendio, que se originó a las 16.14 horas, ya ha calcinado 80 hectáreas, según la últuima actualización de esta mañana, y logró ayer cruzar el cauce del río Masma, complicando las labores de extinción.

En el operativo participan dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, seis helicópteros y tres aviones, además de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) con base en Asturias.

Las llamas obligaron al corte de la carretera nacional N-634 a la altura de Vilamar debido al intenso humo, aunque la autovía A-8 ha sido ya reabierta.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, se desplazó hasta el punto de coordinación de medios para seguir de cerca la evolución del dispositivo.

Desde la Xunta se recuerda a la ciudadanía la importancia de alertar al 085 en caso de detectar un fuego forestal, así como la existencia de un teléfono anónimo (900 815 085) para denunciar cualquier actividad incendiaria sospechosa.