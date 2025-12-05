Galicia activa jornadas extraordinarias de vacunación infantil ante el adelanto de la gripe y la huelga sanitaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este viernes la puesta en marcha de jornadas extraordinarias de vacunación infantil en toda Galicia para hacer frente al adelanto de la ola de gripe y al contexto generado por la huelga sanitaria convocada contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Gobierno central.

Según denunció, el Ejecutivo estatal “se niega a negociar y dialogar con los profesionales afectados”, lo que añade presión al sistema asistencial en plena fase de aumento de contagios.

El titular de Sanidade realizó estas declaraciones en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, en A Coruña, donde mantuvo una reunión de trabajo con personal de enfermería junto al gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y la directora del Centro Gallego de Control y Prevención de Enfermedades (Cegace), Marta Piñeiro.

El objetivo del encuentro fue coordinar la vacunación extraordinaria de niños prevista para la tarde de este viernes y durante toda la jornada del sábado en los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Más de 33.000 menores citados en toda Galicia

Según detalló Gómez Caamaño, están llamados a vacunarse 33.340 menores de entre 6 meses y 11 años en los hospitales de las siete áreas sanitarias gallegas. Solo en el área de A Coruña y Cee se convocó a 1.800 niños, que recibirán dosis en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera y en el Hospital Virxe da Xunqueira.

La vacunación se llevará a cabo esta tarde en los hospitales comarcales y continuará tanto hoy como mañana en el resto de centros de la red del Sergas. El conselleiro recordó que Galicia fue pionera este año al ampliar la vacunación infantil hasta los 11 años, incorporar la vacuna intranasal desde los dos años y poner en marcha un programa piloto en centros escolares, gracias al cual ya está inmunizado el 50 % de la población infantil.

Estas nuevas jornadas extraordinarias buscan incrementar aún más la cobertura, especialmente en un momento de mayor circulación del virus gripal.

Enfermería, “columna vertebral” del operativo

El conselleiro aprovechó su visita a la ciudad herculina para subrayar “el papel esencial” de la enfermería en la campaña de vacunación. En total, son 700 los profesionales implicados en el dispositivo, casi 200 de ellos en el área de A Coruña y Cee, que asumen un despliegue complejo para administrar vacunas en centros de salud, residencias, escuelas y hospitales.

También destacó su participación en el proyecto de investigación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores iniciado la pasada semana.

750.000 gallegos ya vacunados frente a la gripe

Gómez Caamaño recordó que el plan de vacunación contra la gripe, iniciado por la Xunta a finales de septiembre, acumula ya cerca de 750.000 personas inmunizadas. La cobertura supera el 80 % entre los mayores de 80 años, uno de los grupos más vulnerables, mientras que el área sanitaria de A Coruña y Cee registra tasas muy elevadas: más del 67 % de los mayores de 70 años ya han recibido la dosis.

El conselleiro resaltó que esta capacidad de respuesta se enmarca en el Plan de Invierno activado a mediados de noviembre, que permite ajustar los medios humanos y materiales en función de cada nivel epidémico. Gracias a esta planificación, señaló, Galicia puede “intensificar el ritmo de vacunación cuando las circunstancias lo requieren”, como ocurre en la actualidad ante el adelanto de la gripe y el complejo escenario sanitario nacional.