Marruecos apuesta por las desalinizadoras y en 2030 producirá 1.700 millones de metros cúbicos de agua en 2030

Tras siete años consecutivos de sequía, Marruecos depende cada vez más de la desalinización de agua de mar para satisfacer sus necesidades de agua potable . "El Reino aspira a aumentar la proporción de agua tratada procedente del mar al 60 % para 2030, frente al 25 % actual", anunció Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua, en el Congreso Mundial del Agua celebrado en Marrakech, informa L'Economiste.

Según el ministro, el país planea producir 1.700 millones de metros cúbicos de agua desalinizada anualmente para 2030. Esta producción será posible gracias a proyectos ya en construcción y a nuevas plantas cuyas licitaciones se espera que se lancen a principios del próximo año. Entre estos proyectos, la instalación más grande se ubicará cerca de Tiznit, en el sur del país. Tendrá una capacidad de producción de 350 millones de metros cúbicos al año. Abastecerá no solo a los centros urbanos de esta región, a menudo conocida como el granero de Marruecos, sino también a las tierras agrícolas circundantes. Actualmente se están realizando estudios para preparar la licitación, que debería publicarse a mediados del próximo año", declaró el ministro.

El plan nacional de desalinización no se limita al sur. También se prevén plantas en el norte del país, en Nador y Tánger, así como en Rabat, donde el proyecto se desarrollará en colaboración con el grupo francés Veolia, según el informe. En Tantan, el gobierno está considerando simultáneamente la construcción de un puerto dedicado a la exportación de hidrógeno verde y amoníaco, un proyecto que refleja el compromiso del estado de vincular el suministro de agua con la transición energética.

Hasta la fecha, Marruecos opera 17 plantas desalinizadoras, con una producción total de 345 millones de metros cúbicos de agua al año. Cuatro plantas más se encuentran actualmente en construcción, con una capacidad combinada de 540 millones de metros cúbicos, y se prevé que estén operativas para 2027, incluyendo una gran instalación prevista para Casablanca. En consonancia con su política de energías renovables, garantiza que todas las nuevas plantas desalinizadoras se alimentarán con fuentes de energía limpia.

A medida que el cambio climático aumenta la presión sobre los recursos hídricos, Marruecos pretende hacer de la desalinización un componente estratégico de su seguridad hídrica, combinando la modernización de la infraestructura y las innovaciones tecnológicas para garantizar el acceso al agua a sus ciudadanos y apoyar el desarrollo agrícola e industrial del país.