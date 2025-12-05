Sorteo del Mundial de la FIFA 2026, en directo hoy: cruces, última hora y rivales de España

Washington D.C., la capital estadounidense, será testigo del sorteo en el que se conformarán los doce grupos del próximo Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Las 48 selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de los vencedores de la repesca que irán directamente al bombo 4 y EEUU, México y Canadá, los países anfitriones, que van directamente al bombo 1 junto a España y las demás cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Última hora del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: cruces y rivales de España, en vivo online