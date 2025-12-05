Directo
Sorteo del Mundial de la FIFA 2026, en directo hoy: cruces, última hora y rivales de España
La selección de Luis de la Fuente conocerá a los rivales de su grupo para la próxima cita mundialista
Washington D.C., la capital estadounidense, será testigo del sorteo en el que se conformarán los doce grupos del próximo Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.
Las 48 selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de los vencedores de la repesca que irán directamente al bombo 4 y EEUU, México y Canadá, los países anfitriones, que van directamente al bombo 1 junto a España y las demás cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
Última hora del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: cruces y rivales de España, en vivo online
La selección española de fútbol conocerá este viernes (18.00 horas) sus primeros rivales en el Mundial del próximo año 2026. El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 definirá los tres...
Nuevo formato: de 8 a 12 grupos, 8 mejores terceros avanzan directo a dieciseisavos
Adiós ronda de 16: 12 grupos de 4 equipos y 48 selecciones. Clasifican los 24 primeros más los 8 mejores terceros (32 en total) a dieciseisavos, reduciendo pactos y equilibrando descansos con un mínimo de 3 partidos por equipo.
Sorteo Mundial 2026 en vivo: así quedaron los 4 bombos 👀
Las selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de...
¡Faltan menos de 2 horas para el sorteo del histórico Mundial 2026!
El primer Mundial con 48 equipos arranca su cuenta regresiva oficial: con 12 grupos y 104 partidos en EE.UU., México, Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
Horario y dónde ver online TV el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El sorteo comenzará a las 18:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por RTVE. Además, podrás seguir toda la cobertura del evento, incluyendo previa, narración en directo y análisis posteriores por aquí.
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al sorteo del Mundial de la FIFA 2026. Comienza la cuenta regresiva para la cita mundialista.
