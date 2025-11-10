Galicia creará un comité asesor de cribados para mejorar la detección precoz del cáncer

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este lunes la creación de un comité asesor de cribados en el que estarán representados los pacientes, con el objetivo de compartir información, evaluar resultados y diseñar estrategias de mejora en los programas de detección precoz del cáncer.

El anuncio se produjo durante una reunión de trabajo con representantes de las juntas provinciales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Galicia, a quienes trasladó información actualizada sobre el desarrollo de estos programas en la comunidad.

El nuevo comité, explicó el titular de Sanidade, permitirá dar un paso más en transparencia y participación ciudadana, abriendo el debate sobre las decisiones clave en materia de cribado. Además, toda la información estará disponible para la ciudadanía a través del Observatorio de Saúde Pública, reforzando así la rendición de cuentas del sistema gallego de salud.

Gómez Caamaño subrayó que el cáncer es “una cuestión absolutamente central y prioritaria” para la Xunta, que aborda esta enfermedad “con la máxima seriedad, rigor y transparencia”.

En ese marco situó las últimas medidas adoptadas, como la extensión de los programas de cribado a los centros penitenciarios, la ampliación del cribado de cáncer de cérvix al grupo de mujeres de 25 a 35 años y la expansión a toda Galicia del proyecto piloto de detección precoz del cáncer de pulmón.

Avances en el cribado de cáncer de mama

El conselleiro destacó especialmente el programa de cribado de cáncer de mama, uno de los más consolidados del país, que comenzó en 1992 y actualmente cubre a todas las mujeres de entre 50 y 74 años, con una tasa de cobertura del 98,7 %. Desde su puesta en marcha, se han enviado 4,4 millones de invitaciones y la participación alcanza el 84,6 %, muy por encima de los estándares considerados óptimos.

Solo en el último año, el Sergas realizó más de 205.000 exploraciones, que permitieron detectar 950 casos de cáncer, de los cuales 121 correspondieron a primeras exploraciones.

Más del 70 % de los tumores se diagnosticaron en estadios tempranos, lo que se traduce en un impacto directo en la supervivencia: cinco años después del diagnóstico, el 88 % de las mujeres superan la enfermedad, pero en los casos detectados a través del cribado de la Xunta esa tasa asciende al 98 %. A los 25 años, la supervivencia supera el 80 % entre las mujeres que participan en el programa.

La Consellería de Sanidade continuará reforzando esta estrategia mediante la incorporación de inteligencia artificial para el apoyo diagnóstico y el desarrollo de proyectos de investigación como Mamo Risk o Xenoma Galicia, centrados en la estratificación del riesgo y la medicina personalizada.

Cribado de cáncer colorrectal y de cérvix

En relación con el programa de cribado de cáncer colorrectal, implantado en toda Galicia desde 2019, el conselleiro informó de que alcanza ya una cobertura prácticamente total entre la población diana —personas de entre 50 y 69 años—. La estrategia adoptada en 2022, que consiste en enviar el test de detección directamente al domicilio, permitió aumentar la participación hasta superar el 56 % en el último año.

Entre 2019 y 2023, se realizaron 56.600 colonoscopias y se detectaron 2.618 cánceres de colon, más del 65 % en fases iniciales. El objetivo ahora es avanzar hacia la aplicación de inteligencia artificial en la colonoscopia y mejorar la participación mediante una mayor implicación de la atención primaria.

En cuanto al cribado de cáncer de cérvix, Gómez Caamaño recordó que la Xunta publicó recientemente el informe de 2024, que refleja más de 253.000 invitaciones y una tasa de participación del 60 %. De los 89 cánceres detectados, el 77 % fueron diagnosticados en fase inicial.