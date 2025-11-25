Un hombre de 81 años será juzgado el jueves en Vigo por tocarse los genitales delante de una menor en un bus urbano

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo celebrará este jueves el juicio contra un hombre de 81 años acusado de un delito de exhibicionismo por tocarse los genitales delante de una menor cuando ambos viajaban en un autobús urbano. La vista estaba prevista para este martes, pero fue aplazada por la incomparecencia del acusado.

Según el escrito de acusación pública, los hechos tuvieron lugar el 23 de noviembre de 2023, cuando el investigado viajaba sentado delante de la niña, de 14 años. Mientras intentaba cubrirse con un maletín de ordenador, comenzó a tocarse los genitales por encima de la ropa, mirando fijamente a la menor y acercándole los pies hasta rozarle las piernas.

La Fiscalía lo considera autor de un delito de exhibicionismo y solicita nueve meses de prisión, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante dos años. También pide libertad vigilada durante dos años, la prohibición de utilizar el bus urbano de Vigo durante el mismo periodo y la inhabilitación durante tres años para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores.