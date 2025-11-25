Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta al país: un nuevo frente polar preocupa a España

Diciembre está a la vuelta de la esquina, pero el frío y las lluvias ya se han convertido en un habitual. Desde hace varias semanas, el país ha visto como las temperaturas han descendido notablemente, al tiempo que las precipitaciones no han parado de sucederse.

Una tónica que parece que no va a cambiar, tal y como señala Jorge Rey. El aficionado a la meteorología ha explicado en su último vídeo lo que nos espera de cara a esta semana: más frío y mas lluvias, que irán acompañadas de la llegada de un anticiclón.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

El frío seguirá instalado en España

Parece que nada va a cambiar en España. Los abrigos han llegado para quedarse puesto una masa de aire frío volverá a recorrer el país, dejando termómetros cerca de los cero grados. Así lo ha explicado Jorge Rey a través de YouTube, donde ha compartido para sus seguidores la llegada de aire frío y lluvias en gran parte de la península.

Además, Rey explica que se espera la llegada de sucesivos frentes durante la semana, y advierte de la incorporación de un anticiclón cada vez más fuerte sobre el país. Según se puede observar en los modelos meteorológicos, la llegada de vientos polares serán los responsables de que las temperaturas sean muy frías en los próximos días.

Las lluvias también estarán presentes

Asimismo, las lluvias también tendrán protagonismo durante la semana. El experto explica que algunos puntos del Cantábrico serán los primeros perjudicados en el inicio de la semana, aunque se espera que vayan a menos con el paso de los días.

No obstante, para el fin de semana estas lluvias podrían volver a aparecer, afectando principalmente a zonas del noroeste peninsular como Castilla y León y Galicia. Respecto a las Islas Canarias, Jorge Rey señala que se esperan precipitaciones muy débiles.

En definitiva, un panorama algo relajado respecto a lo vivido en los últimos días y respecto a lo que se espera en otras zonas del Mediterráneo. Según se muestra en los modelos, países como Italia, Grecia o Francia sufrirán fuertes tormentas durante esta semana.

La nieve se dejará ver en algunos puntos

Tal y como explica el líder de las cabañuelas, debido al frío se espera que la nieve aparezca en algunos puntos del país, concretamente en áreas montañosas del país. Será la noche del martes al miércoles cuando se podrá observar con más notoriedad, afectando a zonas como Burgos o Soria.

Además, la nieve también llegará a la zona de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.

De esta forma, el experto nos muestra como una semana más, el otoño sigue haciendo mella en la península, dejando unas predicciones típicas de estas fechas y avanzando la llegada de un anticiclón para el próximo mes de diciembre.