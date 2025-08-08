Interceptado en A Coruña un conductor circulando con un carné falso

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un conductor que fue interceptado el pasado 26 de julio en la provincia de A Coruña tras identificarse con un permiso de conducción falso.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes le dieron el alto por una infracción de seguridad vial. Al solicitarle la documentación, el individuo, residente en España, presentó un supuesto permiso de conducción expedido por la República de Serbia.

Según informa Europa Press, el documento incluía sus datos personales y fotografía, pero levantó sospechas entre los agentes, que procedieron a su intervención para un análisis más detallado. Poco después se confirmó que el permiso era falso.

La investigación posterior permitió descubrir que el hombre había utilizado ese mismo documento en otras ocasiones para identificarse ante la administración, con el objetivo de eludir responsabilidades por infracciones de tráfico.

Asimismo, las autoridades comprobaron que el implicado ya había sido condenado en 2023 por conducir sin haber obtenido nunca el carné.