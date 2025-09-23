Investigado en Moaña un vecino con antecedentes por el hurto de joyas valoradas en más de 3.000 euros

La Guardia Civil de Moaña, en colaboración con la Policía Local, investiga a un vecino de 35 años como presunto autor del hurto de joyas por un valor superior a los 3.000 euros en una vivienda del municipio.

El hombre, que cuenta con numerosos antecedentes, fue interceptado en el puerto cuando se disponía a coger un barco con destino a Vigo, al parecer con la intención de vender las piezas sustraídas.

Según recoge Europa Press, los agentes recelaron de la actitud del sospechoso, al que ya conocían por actuaciones previas. Tras identificarlo, le practicaron un cacheo superficial en el que encontraron las joyas ocultas, mayoritariamente de oro.

Las alhajas fueron recuperadas y devueltas a su propietaria. El vecino de Moaña permanece investigado como presunto autor de un delito de hurto, y las diligencias abiertas han sido remitidas al juzgado correspondiente.