Un ladrón reincidente acepta cuatro años de cárcel por tres robos en viviendas de Vigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sede de Vigo, celebró este viernes una vista de conformidad en la que un acusado, reincidente por diversos robos con fuerza, aceptó una condena de cuatro años de cárcel por tres asaltos en viviendas cometidos en febrero de 2023 en la ciudad olívica.

El escrito de acusación de la Fiscalía recogía que los hechos ocurrieron en las madrugadas del 24 y 25 de febrero de 2023, cuando el hombre accedió a tres casas de un mismo barrio.

Informa Europa Press que en una de ellas fue sorprendido por los moradores, mientras que en las otras logró sustraer 350 euros en efectivo, un ordenador, llaves y diversa documentación.

Además de la pena privativa de libertad, el acusado tendrá que indemnizar con 350 euros a uno de los propietarios afectados. Sin embargo, no tendrá que ingresar en prisión siempre que no vuelva a delinquir durante los próximos cuatro años, abonar las cantidades fijadas y continuar el tratamiento de deshabituación de sus adicciones.