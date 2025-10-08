Muere un hombre al sufrir una indisposición mientras manejaba un tractor en Melide (A Coruña)

Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este martes en Melide (A Coruña) tras sufrir, presuntamente, una indisposición mientras manejaba un tractor que acabó impactando contra un muro. El suceso, según informa el 112 Galicia, se produjo alrededor de las 19.00 horas en la parroquia de Furelos.

La alerta partió del personal sanitario del 061, que comunicó al centro de emergencias que el hombre, que se dirigía a pesar mercancía a una cooperativa local, había chocado con el muro tras, al parecer, perder el control del vehículo. La persona que dio el aviso explicó que el conductor podría haberse sentido indispuesto justo antes del accidente, ya que en lugar de frenar, aceleró bruscamente el tractor.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que inicialmente movilizaron un helicóptero medicalizado con base en Santiago. Sin embargo, el operativo aéreo fue cancelado poco después al confirmarse el fallecimiento del hombre, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada por reanimarlo.

Además del personal sanitario, intervinieron agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y miembros del parque de Bomberos de Arzúa, que regresaron a su base una vez se comprobó que la víctima estaba accesible y no había riesgo adicional.