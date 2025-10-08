Precio de la luz hoy, miércoles 8 de octubre, por horas: a esta hora poner la lavadora te saldrá más barato

La factura de la luz de este miércoles presenta dos caras bien distintas, casi opuestas. Aunque el precio medio del kilovatio hora se quedará en 0,1667 euros, la realidad es que el coste de la electricidad dibujará un abismo entre las primeras horas de la tarde y el anochecer. La diferencia es tal que elegir mal el momento para poner en marcha los aparatos de mayor consumo puede suponer un sobrecoste de más del doble en el recibo. Este tipo de variaciones en el gasto energético son un ejemplo claro de cómo pequeños descuidos diarios pueden afectar al presupuesto, de forma similar a como actúan los conocidos como gastos hormiga.

De hecho, el momento a evitar a toda costa llegará con la vuelta a casa del trabajo. Entre las 19:00 y las 20:00 horas, el precio se disparará hasta alcanzar su pico máximo de la jornada, situándose en 0,268 euros por kWh. Esta franja se convierte, por tanto, en el peor momento del día para tareas como encender el horno, poner una secadora o utilizar el lavavajillas, ya que el gasto energético se multiplicará.

Por el contrario, la oportunidad de oro para ahorrar llegará, según los datos de Tarifa Luz Hora, justo a media tarde. Concretamente, entre las 16:00 y las 17:00, el coste se desplomará hasta los 0,10479 euros por kWh, convirtiéndose en la franja horaria más económica de las veinticuatro. Este tramo es ideal para programar el funcionamiento de aquellos electrodomésticos que no requieren una supervisión constante. Aprovechar estas horas valle es, de hecho, un truco fundamental para poder ahorrar a fin de mes y reducir considerablemente el importe total de las facturas.

Las horas clave para poner la lavadora sin llevarse un susto

Además, para quienes necesiten mayor flexibilidad, existe una ventana de ahorro más amplia que la simple hora valle. Desde las 14:00 y hasta las 17:00, el precio de la luz se mantendrá en niveles muy bajos, rondando los 0,11 euros. Este periodo de tres horas ofrece un margen mucho más flexible para concentrar las tareas domésticas de mayor consumo y optimizar el gasto sin estar pendiente del reloj minuto a minuto. Adoptar esta clase de hábitos es un primer paso fundamental dentro de una estrategia más amplia, tal y como se detalla en esta guía sencilla para empezar a ahorrar dinero.

En definitiva, la estrategia es clara y la diferencia, notable. El ahorro real en la factura de este miércoles dependerá directamente de la capacidad de los hogares para desplazar el consumo desde el pico de la tarde-noche hacia la sobremesa. Una buena organización permitirá no solo evitar los tramos más caros, sino también aprovechar activamente las horas más baratas, lo que demuestra que planificar el uso de electrodomésticos tiene un impacto directo en el bolsillo familiar.