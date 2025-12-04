Muere de un infarto en Galicia tras conocer el fallecimiento de su mujer por un conductor ebrio

La tragedia que ya había sacudido al pequeño municipio ourensano de Muíños esta madrugada, se ha transformado en una doble conmoción después de conocerse que el marido de la víctima -una mujer de 51 años que perdía la vida en la colisión- moría también a consecuencia de un infarto al conocer la noticia.

El trágico accidente sucedió esta última noche tras una colisión frontal en la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós. Según los datos facilitados por el 112 Galicia y la Guardia Civil, el accidente se produjo alrededor de las 23.00 horas, cuando el Citroën Saxo que conducía la víctima chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo.

El conductor de este segundo vehículo dio positivo en la prueba de alcoholemia y fue trasladado en estado leve al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La violencia del impacto dejó a la mujer atrapada en el interior del coche, por lo que fue necesaria su excarcelación. En las labores de rescate participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico. Pese a los esfuerzos de los profesionales, nada se pudo hacer por salvar su vida.

La tragedia, sin embargo, no terminó ahí. Al enterarse del siniestro, el marido de la víctima se desplazó inmediatamente hasta el punto kilométrico 5 de la OU-1205. Allí, al recibir la confirmación del fallecimiento de su esposa, sufrió una fuerte indisposición que derivó en un paro cardíaco fulminante. Los equipos sanitarios trataron de reanimarlo sin éxito.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil de Ourense ha abierto diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.