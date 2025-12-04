Muere una persona en una salida de vía de madrugada en Muíños (Ourense)

Una persona ha perdido la vida esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós, en el municipio ourensano de Muíños. Según informó el 112 Galicia, el siniestro se produjo durante la noche de este miércoles, cuando el vehículo en el que viajaban las dos personas se salió de la vía por causas que todavía se investigan.

Fue el acompañante de la víctima quien, tras el impacto, logró contactar con el servicio de emergencias para solicitar ayuda urgente. La llamada activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

Los equipos desplazados confirmaron que fue necesaria la excarcelación de la persona fallecida, ya que había quedado atrapada en el interior del coche tras la salida de vía. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, no pudieron salvarle la vida.

La Guardia Civil ha iniciado las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.