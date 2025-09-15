Muere una joven pareja en un accidente de tráfico en Galicia

Un trágico accidente de tráfico en la autovía A-54, a la altura del municipio coruñés de O Pino, se cobró este domingo la vida de dos jóvenes, un hombre de 23 años y una mujer de 24, que viajaban juntos en un turismo en dirección a Arzúa.

El siniestro se produjo poco después de las 14.30 horas, cuando el vehículo se salió de la vía por causas que todavía se investigan y acabó impactando violentamente contra la mediana. El golpe fue tan fuerte que los ocupantes quedaron atrapados en el interior, inconscientes, lo que dificultó la labor de los equipos de rescate.

Varios conductores que circulaban por la zona dieron la voz de alarma al 112 Galicia, lo que permitió activar un amplio dispositivo en el que participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arzúa, la Guardia Civil de Tráfico y los equipos de mantenimiento de la carretera.

A pesar de la rápida movilización de recursos, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos víctimas. Los bomberos, por su parte, se encargaron de excarcelar a los ocupantes y de retirar los restos del accidente para restablecer la circulación con seguridad.

La central de emergencias también dio aviso al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), dependiente del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, para prestar apoyo a las familias y a los testigos del siniestro, que se encontraban en estado de gran conmoción.

Este accidente mortal se produce en un tramo de la A-54 que ya ha registrado otros siniestros de gravedad, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de extremar la precaución en una de las principales vías de comunicación entre Santiago y Lugo.