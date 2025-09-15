Muere un menor en un accidente doméstico en A Coruña

Un menor falleció la pasada noche en A Coruña tras un accidente doméstico ocurrido en una vivienda de la calle Ángel Senra, según informó el 112 Galicia.

La alerta se recibió a las 23:20 horas, momento en el que un vecino llamó a emergencias al comprobar que el niño no reaccionaba. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Policía Nacional, Autonómica y Local.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencias, una vez en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del menor. Por el momento, la Policía mantiene abierta la investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el pequeño se habría enredado con los tiradores de un estor.

Para prestar asistencia emocional a los familiares, se activó también el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.