Polémica en Galicia por un cartel “machista” contra la conselleira de Política Social

El tópico es ese lugar común al que uno acude cuando no tiene nada mejor que decir… o que pensar. El riesgo, más allá de la simpleza del lenguaje que se escoge, radica en la posibilidad de resultar hasta ofensivo, en función del estereotipo que uno elija.

Este ha sido el caso de la última polémica suscitada en la política gallega. Una que ha nacido sobre el mal uso de esos tópicos por parte del sindicato CIG (Conferencia Intersindical Galega) que, para protestar contra lo que consideran rebajas de personal en las residencias públicas de la comunidad, no se le ha ocurrido mejor idea que estereotipar, de modo grotesco, a la conselleira de Política Social, Fabiola García.

En la imagen, la titular del ejecutivo autonómico, responsable de lo que sucede en estos complejos en la Comunidad, aparece vestida de rosa y con un bolso de marca, descansando en un sofá con los pies elevados sobre una tumbona verde, y un par de bocadillos que acompañan a la imagen.

En uno de ellos, para completar el círculo vicioso del lugar común, García responde, en perfecto castellano, a una interpelación en gallego en la que se le alerta de la demanda de más personal: “Buffff me aburren… dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo… Las rebajas me matan!!!!!”.

“Machista”

Como era de esperar, la propia protagonista de la desafortunada caricatura ha elevado la voz, tachando el cartel de “machista” e instando al sindicato a rectificar su conducta. “¿Le dirían algo así a un conselleiro hombre?”, se cuestiona Fabiola García.

Asimismo, durante una entrevista en Onda Cero, la conselleira ha invitado también a la líder nacionalista, Ana Pontón, cuyo partido, el BNG, presenta fuertes vínculos con la CIG; a mostrar su “rechazo público” al cartel, algo que ya han hecho a lo largo de la jornada otras políticas gallegas.

La socialista Inés Rey

Entre ellas destaca la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, que en su cuenta de Instagram no ha dudado en calificar de “asqueroso” el “panfleto” de la CIG. “Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Más allá de la crítica política, pienso que ninguna mujer debe someterse a este nivel de machismo. Una caricatura totalmente sexista que refleja lo que aún hoy sufrimos. Mucho ánimo, Fabiola”, ha sentenciado.

En la misma línea, la conselleira ha incidido hoy en que se trata de un “acto vergonzoso”, que la CIG llevó al límite tras empapelar el edificio administrativo en el que trabaja con estos carteles.

García no ha dudado en aceptar las críticas que puedan llegar, tanto de un sindicato como de cualquiera, a su gestión político. Sin embargo, la titular del Ejecutivo autonómico ha subrayado que no acepta este tipo de “comentarios” que se producen únicamente “por el mero hecho de ser una mujer”.

“Pido que Ana Pontón traslade públicamente su rechazo a este tipo de carteles, y también una rectificación de la CIG, que es un sindicato comunista e independentista, pero ahora también machista”, ha sentenciado García.

Otras reacciones

Las muestras de solidaridad con la conselleira tampoco se han hecho esperar entre sus propios compañeros de partido y de Gobierno. Así, la secretaria del PPdeG, Paula Prado, ha afirmado a través de X que el cartel de la CIG “retrata a la perfección el falso feminismo del independentismo gallego” y de sus “satélites", en clara referencia a los nacionalistas.

“Como mujer y como máxima responsable del sindicato al servicio del BNG, Ana Pontón debe dar explicaciones por esta asquerosa campaña”, ha añadido.

En la misma línea, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha pronunciado sobre la polémica a la conclusión de un acto en la sede de su departamento. Allí, a preguntar de los medios, ha mostrado su “máxima repulsa” ante lo que no ha dudado en calificar domo “campaña sexista” de la CIG. Además, ha interpelado también al BNG, partido que “lidera una mujer”, para rechace el cartel.